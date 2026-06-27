Copán Ruinas se viste de color para celebrar el Guacamaya Fest 2026 este fin de semana

Tegucigalpa, Honduras.-Copán Ruinas vive el ambiente del Guacamaya Fest 2026, una celebración que reúne conservación ambiental, cultura, turismo y desarrollo local en honor a la guacamaya roja, ave nacional de Honduras. Este domingo, visitantes nacionales e internacionales, serán testigos de la décima tercera liberación de ejemplares nacidos bajo un programa de conservación que se ha convertido en un referente para el país. El momento más esperado de la jornada será la liberación de doce guacamayas rojas (Ara macao), las que han sido criadas en el Centro de Incubación y Crianza Asistida (CICA) de PRO-ALAS, como parte de un proyecto que desde 2011 impulsa la recuperación de esta emblemática especie en el Valle de Copán.

Actualmente, más de 130 guacamayas vuelan en libertad gracias a un esfuerzo conjunto entre diversas autoridades. La fiesta del Guacamaya Fest 2026, comenzó desde tempranas horas del viernes en la Plaza Central de Copán Ruinas, donde emprendedores locales ofrecen artesanías, gastronomía típica, café, bisutería, literatura y productos elaborados por manos hondureñas. Además, la Secretaría de Salud instaló puestos de vacunación para acercar los servicios preventivos a la población y a los visitantes, mientras grupos artísticos amenizan la jornada con presentaciones culturales que resaltan la identidad de la región. El Guacamaya Fest se consolida como una plataforma para impulsar el turismo sostenible y la economía local.