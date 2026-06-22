Liberan el último grupo de Guacamayas Rojas en La Ceiba

La Ceiba, Honduras.- Una vez más la "Novia de Honduras' reafirma su compromiso ambiental con la segunda liberación de guaras rojas este lunes 22 de junio, en vísperas del Día Nacional de la Guara Roja el 28 de junio. En esta segunda ocasión se celebró la liberación de siete especies (Ara macao) en la cuenca del Río Cangrejal. Esta acción, impulsada por La Ceiba Macaw Reserve (iniciativa de PRO-ALAS y Macaw Mountain), eleva a 16 el número de ejemplares reintroducidos en la zona, marcando un avance significativo tras seis décadas de ausencia de la especie en este ecosistema.​

El éxito de esta reintroducción es fruto de un trabajo articulado donde la Cámara de Turismo de La Ceiba (CANATURH) ha jugado un rol clave como facilitador estratégico entre la empresa privada, organizaciones y autoridades. Previo a su libertad, las aves superaron un estricto proceso de adaptación y entrenamiento.​ El proyecto ahora pone el foco en la ciudadanía: se invita a los pobladores a proteger esta especie reportando avistamientos al número de WhatsApp: +504 9922-9386. Asimismo, se destacó la labor de los nuevos "Guardianes de las Guaras Rojas", cuatro niños de la comunidad de Las Mangas, quienes representan el relevo generacional en la protección del patrimonio natural hondureño. Estos jovencitos fueron galardonados por su esfuerzo en la conservación de la Guara Roja.