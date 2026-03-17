Un recorrido entre las aves que anidan en el corazón verde de Honduras

La cuenca del Lago de Yojoa, flanqueada por el Parque Nacional Cerro Azul Meámbar y el Parque Nacional Montaña de Santa Bárbara, concentra aproximadamente 450 especies de aves reportadas. Es en ese ecosistema donde las especies de esta galería fueron registradas, algunas residentes permanente del bosque húmedo y los humedales del lago, otras visitantes temporales que llegan desde Norteamérica al final del invierno boreal y que, con el equinoccio de primavera, emprenden el regreso hacia el norte. A continuación, cada una de ellas. En la imagen: Gallineta común (Gallinula galeata).