  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías Honduras

Siete "Ara macaos" más vuelan libres en cuenca del Río Cangrejal

Organizaciones ambientalistas hicieron un llamado a la población para reportar avistamientos de las aves y contribuir a su monitoreo para proteger a la especie

  • Actualizado: 22 de junio de 2026 a las 15:55
Siete Ara macaos más vuelan libres en cuenca del Río Cangrejal
1 de 16

Siete guacamayas rojas fueron liberadas este lunes en la cuenca del río Cangrejal, en La Ceiba, como parte de un proyecto de reintroducción de la especie. Aquí el emocionante momento en que las aves finalmente fueron introducidas a su hábitat ideal.
Siete Ara macaos más vuelan libres en cuenca del Río Cangrejal
2 de 16

La segunda liberación de guaras rojas eleva a 16 el número de ejemplares reintroducidos en la zona tras más de seis décadas de ausencia.
Siete Ara macaos más vuelan libres en cuenca del Río Cangrejal
3 de 16

Las aves fueron liberadas en vísperas del Día Nacional de la Guara Roja, que se conmemora cada 28 de junio en Honduras.
Siete Ara macaos más vuelan libres en cuenca del Río Cangrejal
4 de 16

El proyecto de conservación busca restablecer una población silvestre de guacamayas rojas en los bosques de la cuenca del Cangrejal.
Siete Ara macaos más vuelan libres en cuenca del Río Cangrejal
5 de 16

Antes de ser liberadas, las aves completaron un riguroso proceso de adaptación y entrenamiento para aumentar sus posibilidades de supervivencia.

Siete Ara macaos más vuelan libres en cuenca del Río Cangrejal
6 de 16

Representantes de organizaciones ambientales, autoridades locales y miembros de la comunidad participaron en la jornada de liberación.
Siete Ara macaos más vuelan libres en cuenca del Río Cangrejal
7 de 16

La iniciativa es impulsada por La Ceiba Macaw Reserve, un esfuerzo conjunto entre PRO-ALAS y Macaw Mountain.

Siete Ara macaos más vuelan libres en cuenca del Río Cangrejal
8 de 16

La liberación marca un nuevo avance en los programas de conservación de una de las especies más emblemáticas de Honduras.
Siete Ara macaos más vuelan libres en cuenca del Río Cangrejal
9 de 16

Estudiantes y docentes de escuelas de la cuenca del Cangrejal asistieron al evento para fortalecer la conciencia ambiental entre las nuevas generaciones.

Siete Ara macaos más vuelan libres en cuenca del Río Cangrejal
10 de 16

Los nuevos "Guardianes de las Guaras Rojas" fueron reconocidos por su compromiso con la protección del patrimonio natural hondureño.
Siete Ara macaos más vuelan libres en cuenca del Río Cangrejal
11 de 16

Cuatro niños de la comunidad de Las Mangas recibieron un galardón por sus acciones en favor de la conservación de la guara roja.

Siete Ara macaos más vuelan libres en cuenca del Río Cangrejal
12 de 16

Organizaciones ambientalistas hicieron un llamado a la población para reportar avistamientos de las aves y contribuir a su monitoreo.
Siete Ara macaos más vuelan libres en cuenca del Río Cangrejal
13 de 16

Equipos especializados continuarán dando seguimiento a las guacamayas liberadas para evaluar su adaptación al entorno natural.

Siete Ara macaos más vuelan libres en cuenca del Río Cangrejal
14 de 16

Según los responsables del proyecto, previamente se identificaron fuentes de alimento silvestre para garantizar mejores condiciones de supervivencia.
Siete Ara macaos más vuelan libres en cuenca del Río Cangrejal
15 de 16

La Alcaldía de La Ceiba brinda apoyo al programa mediante guardarecursos encargados del monitoreo y protección de las aves.
Siete Ara macaos más vuelan libres en cuenca del Río Cangrejal
16 de 16

Las siete guacamayas liberadas este lunes eran las últimas que permanecían en el refugio, aunque se proyecta incorporar más ejemplares en el futuro.
Cargar más fotos