Siete "Ara macaos" más vuelan libres en cuenca del Río Cangrejal

Siete guacamayas rojas fueron liberadas este lunes en la cuenca del río Cangrejal, en La Ceiba, como parte de un proyecto de reintroducción de la especie. Aquí el emocionante momento en que las aves finalmente fueron introducidas a su hábitat ideal.
La segunda liberación de guaras rojas eleva a 16 el número de ejemplares reintroducidos en la zona tras más de seis décadas de ausencia.
Las aves fueron liberadas en vísperas del Día Nacional de la Guara Roja, que se conmemora cada 28 de junio en Honduras.
El proyecto de conservación busca restablecer una población silvestre de guacamayas rojas en los bosques de la cuenca del Cangrejal.
Antes de ser liberadas, las aves completaron un riguroso proceso de adaptación y entrenamiento para aumentar sus posibilidades de supervivencia.
Representantes de organizaciones ambientales, autoridades locales y miembros de la comunidad participaron en la jornada de liberación.
La iniciativa es impulsada por La Ceiba Macaw Reserve, un esfuerzo conjunto entre PRO-ALAS y Macaw Mountain.
La liberación marca un nuevo avance en los programas de conservación de una de las especies más emblemáticas de Honduras.
Estudiantes y docentes de escuelas de la cuenca del Cangrejal asistieron al evento para fortalecer la conciencia ambiental entre las nuevas generaciones.
Los nuevos "Guardianes de las Guaras Rojas" fueron reconocidos por su compromiso con la protección del patrimonio natural hondureño.
Cuatro niños de la comunidad de Las Mangas recibieron un galardón por sus acciones en favor de la conservación de la guara roja.
Organizaciones ambientalistas hicieron un llamado a la población para reportar avistamientos de las aves y contribuir a su monitoreo.
Equipos especializados continuarán dando seguimiento a las guacamayas liberadas para evaluar su adaptación al entorno natural.
Según los responsables del proyecto, previamente se identificaron fuentes de alimento silvestre para garantizar mejores condiciones de supervivencia.
La Alcaldía de La Ceiba brinda apoyo al programa mediante guardarecursos encargados del monitoreo y protección de las aves.
Las siete guacamayas liberadas este lunes eran las últimas que permanecían en el refugio, aunque se proyecta incorporar más ejemplares en el futuro.