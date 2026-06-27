Masivos cortes de energía eléctrica afectarán al Distrito Central este domingo 28 de junio

Tegucigalpa, Honduras.- Miles de abonados del servicio eléctrico en el Distrito Central deberán prepararse para una extensa jornada de interrupciones programadas este domingo 28 de junio, luego de que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunciara trabajos en diferentes circuitos de distribución en la capital hondureña.

De acuerdo con la información divulgada por la estatal, las suspensiones temporales del suministro forman parte de labores de mantenimiento y mejoras en la infraestructura eléctrica, con el objetivo de fortalecer la estabilidad y confiabilidad del servicio.

Las interrupciones se extenderán desde las 7:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde, afectando sectores residenciales, comerciales, educativos, industriales y gubernamentales en diferentes puntos de Tegucigalpa y Comayagüela.

Entre las instituciones que registrarán afectaciones figuran entidades estatales, universidades, hospitales, centros comerciales y empresas privadas, por lo que las autoridades recomendaron a la población tomar las previsiones necesarias.

Cortes de energía programados: