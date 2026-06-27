Masivos cortes de energía eléctrica afectarán al Distrito Central este domingo 28 de junio

Tegucigalpa, Honduras.- Miles de abonados del servicio eléctrico en el Distrito Central deberán prepararse para una extensa jornada de interrupciones programadas este domingo 28 de junio, luego de que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunciara trabajos en diferentes circuitos de distribución en la capital hondureña.
De acuerdo con la información divulgada por la estatal, las suspensiones temporales del suministro forman parte de labores de mantenimiento y mejoras en la infraestructura eléctrica, con el objetivo de fortalecer la estabilidad y confiabilidad del servicio.
Las interrupciones se extenderán desde las 7:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde, afectando sectores residenciales, comerciales, educativos, industriales y gubernamentales en diferentes puntos de Tegucigalpa y Comayagüela.
Entre las instituciones que registrarán afectaciones figuran entidades estatales, universidades, hospitales, centros comerciales y empresas privadas, por lo que las autoridades recomendaron a la población tomar las previsiones necesarias.
Cortes de energía programados:
Distrito Central, Francisco Morazán (7:00 AM - 5:00 PM)
Colonia Quezada, bombas del SANAA, Graficentro Editores, Canal 11, Larach & Cía., Edificio Plaza Miramontes, Edificio Continental, R-Media, parte de la colonia Miramontes, colonia Humuya, Universidad José Cecilio del Valle, Hospital Dime, Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF), Ceutec Prado, England School, Plaza Gabriela, Plaza Premier y zonas aledañas.
Colonia El Pedregal, Altos de San José, colonia Lomas del Cortijo, Fuerza Aérea Hondureña, colonia Óscar A. Flores, Caprisa, Indal, Jardines del Toncontín, La Guazalona, faldas de El Pedregal, colonia Los Zorzales #1 y #2, colonia Montelimar y zonas aledañas.
Plaza Maderos, NAPA Autopartes, Grupo Q, Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA), Instituto de Previsión Militar (IPM), Registro Nacional de las Personas (RNP), colonia Miraflores, bloques 1 al 8, y zonas aledañas.
Lotificación Kaffie, colonia Vista Hermosa, Diamond Steel, parte de colonia Montes de Sinaí, parte de residencial Alemán, San José de la Vega, residencial Altos de Las Vegas y zonas aledañas.
Empresa Nacional de Artes Gráficas, colonia Miraflores, Miraflores Norte, Jardines de Miraflores, plantel de Compañía de Equipo y Maquinaria, S.A. (CEMCOL), bodegas del SANAA Miraflores Sur, Altos de Miraflores Sur, Lomas de Miraflores Sur y zonas aledañas.
Corte Suprema de Justicia, Secretaría de Relaciones Exteriores, Hotel LQ, residencial Fuentes de Miraflores, Colegio Médico, Teletón, Universidad Pedagógica Nacional, Plaza Miraflores, residencial Loma Verde, Típicos de la Costa, Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras (COPEMH), Pizza Hut del bulevar Centroamérica, Hondutel, Injupemp, Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, Secretaría de Agricultura y Ganadería, Dirección Ejecutiva de Fomento a la Minería (Defomin), Loma Linda Norte, Loma Linda Sur, Torre Alta Vista y zonas aledañas.
Banco Central de Honduras (BCH), Centro de Educación Interactivo (Chiminike), parte del Tribunal Superior de Cuentas, supermercado La Colonia de Mall Las Cascadas, Plaza Humuya, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Grupo Typsa, Mall Las Cascadas y zonas aledañas.
Parte del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), Club del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Cervecería Hondureña, Universidad Politécnica de la Innovación (UPI), residencial Bendeck y zonas aledañas.