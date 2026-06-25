Salud advierte aumento de casos de influenza estacional por la temporada lluviosa

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Salud (Sesal) mantiene vigilancia activa ante el incremento de casos de influenza estacional en el país, que ya suma 298 contagios confirmados, según los reportes oficiales. Homer Mejía, jefe de la Unidad de Vigilancia de la Salud, detalló que actualmente predomina la influenza tipo A, particularmente la cepa H3N2, una de las variantes que históricamente ha tenido mayor impacto en la población. Las autoridades indicaron que, aunque se refleja un incremento de contagios, aún no se ha alcanzado el pico de esta enfermedad respiratoria.

Mejía advirtió que el comportamiento del virus podría intensificarse en las próximas semanas, especialmente con la llegada del mes de agosto. Indicó que es precisamente a partir de ese período cuando inicia la curva ascendente de casos, impulsada por factores climáticos propios de la temporada. "Comenzamos a partir de agosto, que empieza la curva, debido a la temporada de invierno y a las lluvias incesantes, que el virus permanece en mayor tiempo en el ambiente", explicó. El experto subrayó que las condiciones de humedad y menor ventilación favorecen la transmisión del virus, incrementando el riesgo de contagio en la población. Las autoridades sanitarias hicieron un llamado a la población para fortalecer las medidas de prevención, como el uso de mascarilla al presentar síntomas o al acudir a hospitales y centros de salud, así como el lavado frecuente de manos y evitar la automedicación.