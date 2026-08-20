Enfermeras a nivel nacional inician asambleas informativas por falta de acuerdos con Salud

Tegucigalpa, Honduras.-Las enfermeras a nivel nacional iniciaron este jueves asambleas informativas como medida para exigir el cumplimiento de los acuerdos alcanzados con la Secretaría de Salud, entre ellos la instalación de mesas técnicas para abordar la situación de personal por contrato, interinato y trabajadores despedidos. La presidenta del Colegio de Profesionales en Enfermería de Honduras (CPEH), Julia Benítez, explicó en HCH que el gremio había acordado con las autoridades comenzar desde el 1 de julio las mesas técnicas, pero hasta la fecha no se han concretado los avances esperados. “La verdad es que nosotros no queríamos llegar a estas instancias. Hemos estado confiando siempre en el diálogo”, afirmó Benítez. Según explicó, las mesas técnicas debían incluir a enfermeras y enfermeros bajo contrato e interinato, así como a trabajadores despedidos, con el propósito de buscar soluciones y otorgar nombramientos a quienes nunca han contado con una plaza dentro del sistema sanitario.

Benítez señaló que el gremio ha esperado durante aproximadamente un mes y medio el inicio de este proceso y cuestionó las dilatorias registradas por parte de las autoridades de Salud. “Entonces eso nos parece a nosotros una falta de respeto a nuestro gremio, porque nosotros no nos hemos ido a huelga. Nosotros hemos respetado y eso siempre se lo hemos hecho saber al señor viceministro”, manifestó. La presidenta del CPEH indicó además que no existe, hasta el momento, una respuesta formal a las demandas planteadas por el gremio, por lo que desde la semana anterior solicitaron una reunión con el presidente de la República y titular de Salud para conocer directamente una respuesta sobre sus peticiones. “No hay nada formal. Y si nos van a llamar para decirnos lo mismo, de que no hay todavía una respuesta clara, pues a nosotros por eso desde la semana pasada le enviamos al señor presidente como ministro de Salud que nos reciba, que sea él como máxima autoridad dándonos una respuesta”, expresó. Benítez señaló que las enfermeras mantienen su disposición al diálogo y que, si son convocadas por el secretario privado del presidente, Luis Castro, están dispuestas a trasladarse para abordar la problemática. “Nosotros hemos respetado, nosotros somos personas de diálogo”, sostuvo. La dirigente gremial también confirmó que las enfermeras contemplan movilizarse hacia Casa Presidencial si no se concreta la reunión solicitada con el mandatario.