Presidente Asfura ordena pago de siete meses de salarios adeudados a médicos

Tegucigalpa, Honduras.-El Colegio Médico de Honduras (CMH) y representantes del Gobierno acordaron el miércoles 19 de agosto el pago de siete meses de salarios atrasados a médicos interinos y contratados, tras una reunión de seguimiento encabezada por Luis Castro, secretario privado del presidente Nasry Asfura. En el encuentro participaron el presidente del CMH, Samuel Santos; el viceministro de Salud, José Miguel Castillo; la titular de la Administración Nacional de Servicio Civil, María Jimena Casasola; la directora general de Presupuesto de la Secretaría de Finanzas (Sefin), Jenny Canales, y el ministro director del Sistema Nacional de Emergencias 911, José Leonardo Mejía Espinal. Las autoridades informaron que el listado de los médicos a quienes se les adeudan los salarios estará listo este jueves y aseguraron que la Secretaría de Finanzas no tiene inconvenientes para ejecutar los pagos.

Durante la reunión también se acordó dar seguimiento al cumplimiento de la base salarial de 36,000 lempiras para los médicos, establecida por el presidente Asfura. Santos explicó que algunos profesionales actualmente reciben salarios de 9,500 o 19,000 lempiras, montos que están por debajo de lo establecido en el Estatuto del Médico Empleado. A partir de este jueves, Castro sostendrá reuniones con instituciones como la Policía Nacional, la Policía Militar del Orden Público y el Hospital Militar para revisar el cumplimiento de la base salarial en esos centros. Otro de los temas abordados fue la revisión de los despidos registrados en el Sistema Nacional de Emergencias 911, así como la centralización de los médicos que laboran en el sector descentralizado.