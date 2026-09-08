Chris Rock revela la única condición para volver a los Oscar

Los Ángeles, Estados Unidos.- Chris Rock aseguró que solo regresará a la ceremonia de los Oscar si recibe una nominación, algo que él mismo considera improbable. Así lo expresó en una entrevista publicada por Variety, en la que también se refirió al episodio que lo mantiene alejado del evento desde hace cuatro años.

El comediante, de 61 años, fue agredido por Will Smith sobre el escenario de la ceremonia de 2022, después de que Rock hiciera un chiste sobre la alopecia de Jada Pinkett Smith, esposa del actor.

Aquella misma noche, Smith recibió el Oscar a mejor actor por su papel en "King Richard" y, posteriormente, la Academia le prohibió asistir a sus eventos durante diez años.