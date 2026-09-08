Chris Rock revela la única condición para volver a los Oscar

Los Ángeles, Estados Unidos.- Chris Rock aseguró que solo regresará a la ceremonia de los Oscar si recibe una nominación, algo que él mismo considera improbable. Así lo expresó en una entrevista publicada por Variety, en la que también se refirió al episodio que lo mantiene alejado del evento desde hace cuatro años.
El comediante, de 61 años, fue agredido por Will Smith sobre el escenario de la ceremonia de 2022, después de que Rock hiciera un chiste sobre la alopecia de Jada Pinkett Smith, esposa del actor.
Aquella misma noche, Smith recibió el Oscar a mejor actor por su papel en "King Richard" y, posteriormente, la Academia le prohibió asistir a sus eventos durante diez años.
Rock, que había presentado la gala en 2005 y en 2016, no ha vuelto a pisar los Oscar desde entonces. En la conversación con Variety, evitó profundizar en el incidente y señaló que prefería centrar la atención en su nueva película, "Misty Green", que dirige y en la que participa Rosalind Eleazar.
El comediante también descartó volver a ocupar el rol de presentador del show. Mencionó el trabajo reciente de Conan O'Brien y de Nikki Glaser en los Golden Globes, y planteó que su etapa al frente de este tipo de ceremonias podría haber llegado a su fin.
Smith, por su parte, pidió disculpas públicamente a Rock un día después del incidente de 2022, a través de sus redes sociales, y reconoció que su reacción no reflejaba la persona que aspira a ser.