En prisión tres acusados de transportar 1,234 kilogramos de cocaína en Yoro

Tegucigalpa, Honduras.- Un juez dictó este martes auto de formal procesamiento y prisión preventiva contra tres hombres acusados de transportar 1,234 paquetes de cocaína en una cisterna en El Progreso, Yoro.
Los imputados son Wilfredo Serrano, Javier Eduardo Solares y Saúl Jonathan Alvarado, quienes enfrentan acusaciones por los delitos de tráfico de drogas agravado, tenencia ilegal de armas de fuego de uso permitido y prohibido, y munición de uso permitido y prohibido.
La acusación fue presentada por la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA), según la información proporcionada por las autoridades.
Los tres hombres fueron detenidos cuando se transportaban en una cisterna en la que, de acuerdo con los reportes oficiales, eran trasladados los cientos de paquetes rectangulares de cocaína.
Según la relación de hechos presentada por el Ministerio Público, la operación comenzó luego de que la Policía Nacional recibiera una alerta sobre el traslado de un cargamento de droga por ese sector.
Durante la inspección del vehículo, los agentes localizaron los paquetes en compartimientos ocultos, de acuerdo con la información del Poder Judicial.
Tras la audiencia inicial, el juez resolvió que los tres imputados permanezcan en prisión preventiva mientras continúa el proceso judicial.
Bárbara Castillo, portavoz del Poder Judicial, informó que los acusados serán recluidos en el Centro Penitenciario de Támara.
La audiencia preliminar quedó programada para el 14 de septiembre de 2026, a las 9:30 de la mañana.