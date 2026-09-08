En prisión tres acusados de transportar 1,234 kilogramos de cocaína en Yoro

Tegucigalpa, Honduras.- Un juez dictó este martes auto de formal procesamiento y prisión preventiva contra tres hombres acusados de transportar 1,234 paquetes de cocaína en una cisterna en El Progreso, Yoro.

Los imputados son Wilfredo Serrano, Javier Eduardo Solares y Saúl Jonathan Alvarado, quienes enfrentan acusaciones por los delitos de tráfico de drogas agravado, tenencia ilegal de armas de fuego de uso permitido y prohibido, y munición de uso permitido y prohibido.

La acusación fue presentada por la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA), según la información proporcionada por las autoridades.

Los tres hombres fueron detenidos cuando se transportaban en una cisterna en la que, de acuerdo con los reportes oficiales, eran trasladados los cientos de paquetes rectangulares de cocaína.