Extraditan desde República Dominicana a hondureño acusado de tráfico de drogas

Honduras.- Un hondureño de 37 años, originario de Danlí, El Paraíso, fue entregado por las autoridades de República Dominicana a la Oficina Central Nacional-Interpol de la Dirección Policial de Investigación (DPI), luego de permanecer prófugo de la justicia hondureña.

El ciudadano es requerido por los tribunales nacionales por suponerlo responsable de los delitos de tráfico de drogas agravado y asociación ilícita.

La captura se ejecutó en territorio dominicano mediante una alerta de búsqueda internacional, lo que permitió iniciar el proceso de extradición y posterior entrega a las autoridades hondureñas.