Extraditan desde República Dominicana a hondureño acusado de tráfico de drogas

Honduras.- Un hondureño de 37 años, originario de Danlí, El Paraíso, fue entregado por las autoridades de República Dominicana a la Oficina Central Nacional-Interpol de la Dirección Policial de Investigación (DPI), luego de permanecer prófugo de la justicia hondureña.
El ciudadano es requerido por los tribunales nacionales por suponerlo responsable de los delitos de tráfico de drogas agravado y asociación ilícita.
La captura se ejecutó en territorio dominicano mediante una alerta de búsqueda internacional, lo que permitió iniciar el proceso de extradición y posterior entrega a las autoridades hondureñas.
De acuerdo con el Ministerio Público, el imputado presuntamente formaba parte de una estructura criminal vinculada con el tráfico de drogas, el tráfico de armas de fuego de uso prohibido y actividades de sicariato.
El expediente señala que en noviembre de 2020 el ahora extraditado planificó y coordinó el traslado terrestre de un cargamento de droga desde Tocoa, Colón, hasta Danlí, El Paraíso.
Según las investigaciones, la droga era transportada en un camión de carga con destino a la ciudad de Danlí, como parte de las operaciones atribuidas a la estructura criminal.
La investigación establece además que el grupo delictivo mantenía actividades relacionadas con el traslado transnacional de estupefacientes, el contrabando de armas y la ejecución de hechos de sicariato.
Luego de su arribo a Honduras bajo custodia policial, al detenido se le dieron a conocer sus derechos de ley antes de continuar con el procedimiento correspondiente.