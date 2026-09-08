El villano del partido, jugador del Real Madrid sale silbado del Bernabéu y los premiados

El Real Madrid de José Mourinho comenzó una nueva temporada en Champions League derrotando a un Inter Milán que llegó al Bernabéu un busca de un triunfo, pero errores puntuales lo limitaron
El francés Kylian Mbappé recibió el trofeo de máximo goleador en la Liga de Campeones de la temporada pasada disputada con el Real Madrid. Marcó 15 goles, uno más que Harry Kane.
El delantero turco del Real Madrid, Arda Guler, acompañado por el exjugador portugués, Figo, tras recibir el trofeo de mejor jugador joven de la Liga de Campeones en la temporada pasada, antes del inicio del encuentro correspondiente a la Liga de Campeones que disputan este martes Real Madrid e Inter de Milan en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid.
Los jugadores del Real Madrid y del Inter de Milán guardaron un minuto de silencio como muestra de respeto y dolor por las víctimas de la tragedia en Nepal.
Tal y como se dijo en la previa, el portugués José Mourinho saludó a Cristian Chivu con un fuerte abrazo. Mucho cariño y respeto de ambos entrenadores.
El camino al triunfo del Real Madrid comenzó con el gol de Kylian Mbappé que no perdonó una mala salida de la defensa para luego mandarla al fondo de pierna derecha.
El otro gol fue del uruguayo Fede Valverde que llegó al área a meter presión al portero español Josep Martínez y con fortuna la desvió con dirección a portería.
El delantero argentino del Inter de Milán, Lautaro Martínez, lamentándose uno de los fallos que tuvo frente a la portería del Real Madrid.
El gran villano del partido fue el guardameta español del Inter de Milán, Josep Martínez, quien prácticamente regaló el segundo gol al Real Madrid, no rechazó a tiempo y Valverde se la punteó para marcar y el cual significó el triunfo de los blancos.
Los jugadores del Real Madrid se lamentaban las ocasiones que fallaron frente a portería del Inter de Milán.
El delantero brasileño del Real Madrid, Vinicius Junior, abandona el terreno de juego acompañado por el técnico portugues, José Mourinho, luego de que un grupo de aficionados lo silbaron.
La afición se vio molesta con Vinícius Jr porque todavía no muestra su mejor nivel en este arranque de torneo con el Real Madrid.