El villano del partido, jugador del Real Madrid sale silbado del Bernabéu y los premiados

El delantero turco del Real Madrid, Arda Guler, acompañado por el exjugador portugués, Figo, tras recibir el trofeo de mejor jugador joven de la Liga de Campeones en la temporada pasada, antes del inicio del encuentro correspondiente a la Liga de Campeones que disputan este martes Real Madrid e Inter de Milan en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid.