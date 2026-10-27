Piden al MP investigar a funcionarios que firmaron publicación de Ley de Embarazo

Tegucigalpa, Honduras.- El movimiento Por Nuestros Hijos pidió al Ministerio Público investigar a los funcionarios que firmaron la publicación de la Ley de Educación Integral de Prevención al Embarazo Adolescente en Honduras, al considerar que existen presuntas irregularidades relacionadas con el Decreto Legislativo 8-2023. La denuncia fue presentada este lunes 27 de octubre ante la Fiscalía Especial de Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) por los abogados Juan Diego Lacayo y Dania Muñoz, en representación de la organización.

Los denunciantes sostienen que la publicación de la normativa en el diario oficial La Gaceta, el 22 de enero de 2026, debe investigarse porque, según su versión, el decreto había sido vetado por la entonces presidenta de Honduras, Iris Xiomara Castro, el 17 de marzo de 2023. Entre los delitos presentados figura el abuso de autoridad, incumplimiento o violación de los deberes de los funcionarios y falsificación o falsedad de documentos públicos.

Denuncia menciona a Xiomara Castro y otros funcionarios

El abogado Juan Diego Lacayo explicó que corresponde al Ministerio Público individualizar a las personas involucradas, determinar los posibles delitos y establecer si existen elementos para llevar el caso ante los tribunales. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Nosotros presentamos la denuncia ante la Fiscalía, pero ellos son los encargados de individualizar los delitos o los posibles delitos y de llevar esto a los tribunales para deducir las responsabilidades; En este momento tenemos algunos nombres, claramente aparece la firma de Xiomara Castro, presidenta de la República, del expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, aparece también Silvia Ayala, la abogada Luz Angélica Smith, y el antiguo ministro de Educación", aseguró el abogado Juan Diego Lacayo.

No obstante, sostuvo que las autoridades deben determinar la participación de cada persona y establecer si sus actuaciones constituyen algún delito.

Decreto 8-2023