Honduras registró más de 1,500 embarazos adolescentes en seis meses

Tegucigalpa, Honduras.- Un total de 1,584 embarazos en adolescentes de entre 10 y 19 años se registraron en Honduras durante el primer semestre de 2026, según datos oficiales de la Secretaría de Salud (Sesal).
Las cifras evidencian que el país registra un promedio de ocho embarazos diarios en niñas y adolescentes, una problemática que exponen a las menores a riesgos de salud y puede afectar su desarrollo educativo y social.
De acuerdo con los informes oficiales, durante el 2025 se contabilizaron 1,552 embarazos en madres jóvenes.
Sin embargo, la comparación debe considerar que los datos de 2025 corresponden a 12 meses, mientras que los de 2026 abarcan únicamente el primer semestre.
Por tanto, las cifras disponibles muestran una concentración importante de casos en los primeros seis meses del año, pero no permiten concluir por sí solas que los embarazos adolescentes se hayan duplicado en términos anuales.
Cortés encabeza los registros
Cortés es el departamento con más embarazos en madres jóvenes durante el primer semestre de 2026, con 202 casos. La cifra representa un aumento de 29 casos respecto al período de comparación señalado en los informes.
En los dos años analizados, Cortés acumula 375 embarazos de madres jóvenes, lo que lo mantiene como el departamento con más registros.
En segundo lugar, aparece Yoro, con 165 casos durante el primer semestre de 2026, un incremento de 19 respecto al año anterior.
Por su parte, Francisco Morazán contabilizó 104 embarazos, una reducción de 88 casos frente al período de comparación de 2025. Al sumar los registros de ambos años, este departamento acumula 296 casos.
El DC registra una reducción
Entre los municipios con más embarazos en madres jóvenes destaca el Distrito Central, que reportó 61 casos durante el primer semestre de 2026, frente a los 108 registrados en 2025, lo que representa una disminución de 47.
Danlí ocupa el segundo lugar, con 60 embarazos, cinco más que en el período de comparación del año anterior.
En el municipio de Yoro se contabilizaron 44 embarazos adolescentes, diez más que en 2025, según los datos proporcionados.
Cesáreas y riesgos durante el embarazo
Los registros de la Sesal también reflejan la atención obstétrica brindada a las madres jóvenes y adolescentes. En el período analizado se contabilizaron 1,255 partos naturales y 668 cesáreas.
De estas últimas, 311 correspondieron a adolescentes de entre 10 y 17 años.
Nelson Varela, enfermero de urgencias del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), advirtió que las adolescentes pueden enfrentar complicaciones durante el parto debido a que su desarrollo físico todavía está en curso.
Entre los problemas que pueden presentarse mencionaron la desproporción entre la pelvis y el tamaño del bebé, una condición que puede dificultar el nacimiento y requerir una cesárea de emergencia.
Los riesgos también incluyen complicaciones asociadas con la hipertensión y los trastornos relacionados con el embarazo, como la preeclampsia y la eclampsia, que pueden poner en peligro la vida de la madre y del bebé.
Varela explicó que las adolescentes pueden experimentar mayores riesgos obstétricos, especialmente cuando el embarazo ocurre a edades muy tempranas.
Los informes correspondientes a 2025 y 2026 registran 3,136 embarazos en madres jóvenes y adolescentes. Entre las afecciones maternas identificadas figuran 770 casos de hipertensión y problemas cardíacos, así como 799 diagnósticos de preeclampsia, clasificados como graves o moderados.
En cuanto a las complicaciones relacionadas con los bebés, se reportaron 859 casos de hipoxia fetal, una condición en la que el feto no recibe suficiente oxígeno.
Asimismo, se contabilizaron 969 diagnósticos de crecimiento fetal insuficiente y 898 casos de oligohidramnios, una condición caracterizada por una cantidad reducida de líquido amniótico durante el embarazo.