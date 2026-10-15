Honduras registró más de 1,500 embarazos adolescentes en seis meses

Tegucigalpa, Honduras.- Un total de 1,584 embarazos en adolescentes de entre 10 y 19 años se registraron en Honduras durante el primer semestre de 2026, según datos oficiales de la Secretaría de Salud (Sesal). Las cifras evidencian que el país registra un promedio de ocho embarazos diarios en niñas y adolescentes, una problemática que exponen a las menores a riesgos de salud y puede afectar su desarrollo educativo y social. De acuerdo con los informes oficiales, durante el 2025 se contabilizaron 1,552 embarazos en madres jóvenes. Sin embargo, la comparación debe considerar que los datos de 2025 corresponden a 12 meses, mientras que los de 2026 abarcan únicamente el primer semestre. Por tanto, las cifras disponibles muestran una concentración importante de casos en los primeros seis meses del año, pero no permiten concluir por sí solas que los embarazos adolescentes se hayan duplicado en términos anuales. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Cortés encabeza los registros

Cortés es el departamento con más embarazos en madres jóvenes durante el primer semestre de 2026, con 202 casos. La cifra representa un aumento de 29 casos respecto al período de comparación señalado en los informes. En los dos años analizados, Cortés acumula 375 embarazos de madres jóvenes, lo que lo mantiene como el departamento con más registros. En segundo lugar, aparece Yoro, con 165 casos durante el primer semestre de 2026, un incremento de 19 respecto al año anterior. Por su parte, Francisco Morazán contabilizó 104 embarazos, una reducción de 88 casos frente al período de comparación de 2025. Al sumar los registros de ambos años, este departamento acumula 296 casos.

El DC registra una reducción

Entre los municipios con más embarazos en madres jóvenes destaca el Distrito Central, que reportó 61 casos durante el primer semestre de 2026, frente a los 108 registrados en 2025, lo que representa una disminución de 47. Danlí ocupa el segundo lugar, con 60 embarazos, cinco más que en el período de comparación del año anterior. En el municipio de Yoro se contabilizaron 44 embarazos adolescentes, diez más que en 2025, según los datos proporcionados.

Cesáreas y riesgos durante el embarazo