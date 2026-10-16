Zambrano asegura que dinero incautado a Koriun no será tocado tras reforma

San Salvador, El Salvador.- Los inversionistas no perderán sus aportaciones y el dinero incautado a Koriun no será utilizado para otros fines. Lo anterior fue asegurado por el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, quien afirmó que la reforma aprobada para destinar recursos incautados a las instituciones encargadas de combatir la criminalidad no afectará a los ciudadanos implicados. La aclaración surge luego de que se presentaran inquietudes sobre las posibles implicaciones de la reforma aprobada para destinar bienes y recursos incautados durante procesos judiciales a temas de seguridad. "Les aseguramos desde el Congreso que el dinero de Koriun, perteneciente a los ciudadanos que fueron estafados, no está incluido en esta reforma para el manejo de esos fondos que tendrán a su disposición la Policía, las Fuerzas Armadas, la Fiscalía, la Policía Nacional, Inteligencia y la Agencia Nacional contra el Delito”, expresó Zambrano ante la prensa desde la ciudad de San Salvador, El Salvador, donde se encuentra realizando un recorrido junto a otros diputados para conocer el modelo de seguridad implementado en el vecino país por el presidente Nayib Bukele.

Koriun Inversiones fue una estafa financiera y un esquema Ponzi (o piramidal) ilegal en Honduras que afectó a unos 35,000 ahorristas y manejó decenas de millones de lempiras. Prometía un rendimiento del 5% semanal (equivalente a un 20% mensual) y asegurar la recuperación del capital en pocos meses, pero se descubrió que operaba sin la autorización de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y no figuraba en registros oficiales financieros. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La medida aprobada busca que los organismos de seguridad y justicia puedan disponer de recursos sin tener que esperar a que los procesos judiciales concluyan con una sentencia definitiva. El alcance de la reforma comprende dinero en efectivo, depósitos bancarios, títulos valores, productos financieros, réditos y otros activos líquidos legalmente incautados; no establece una autorización general para disponer de cualquier bien físico decomisado o incautado. Con la reforma, las instituciones podrán recibir parte de los recursos antes de que finalicen los procesos, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en la ley.

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