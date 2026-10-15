Reforma sobre fondos incautados genera incertidumbre entre inversionistas de Koriun

Tegucigalpa, Honduras.- Los inversionistas de Koriun se mantienen en alerta ante una nueva reforma presentada en el Congreso Nacional, debido a las posibles implicaciones que tendría sobre los fondos incautados por el Ministerio Público en el caso relacionado con esta empresa. La iniciativa legislativa plantea que los recursos incautados por la Fiscalía puedan ser utilizados para combatir la criminalidad, una medida que genera incertidumbre entre las personas que esperan recuperar el dinero vinculado a Koriun. Dicho escenario abre interrogantes sobre el destino de los fondos mientras avanza el proceso judicial y las condiciones legales que determinarían su utilización, especialmente si se emite una resolución favorable para el principal señalado en el caso.

¿Qué pasaría si Iván Velásquez es absuelto?

Uno de los aspectos relevantes es la posibilidad de que el exgerente de Koriun, Iván Velásquez, obtenga una sentencia absolutoria. De acuerdo con los datos proporcionados, si esto ocurre, el Estado estaría obligado a devolver los más de 353 millones de lempiras incautados.

Esta posibilidad coloca el destino de los recursos en el centro de la atención, debido a que su eventual utilización para combatir la criminalidad podría generar obligaciones de restitución si una resolución judicial determina que corresponde devolverlos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Sin embargo, para establecer con precisión los alcances de esta situación, es necesario conocer el contenido de la reforma, las condiciones para disponer de los bienes incautados y las disposiciones legales que regularían una eventual devolución.

¿En qué consistió el caso Koriun?

El caso Koriun Inversiones se originó a partir de un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), que alertó sobre captación irregular de dinero por parte de esta empresa.

Posteriormente, inspecciones realizadas en enero de 2025 revelaron la falta de documentación legal y financiera que acreditara el uso y destino de los recursos. Las investigaciones establecieron que Koriun Inversiones ofrecía a sus clientes una rentabilidad semanal del 5% (equivalente al 20% mensual), asegurando que recuperarían su inversión en cinco meses. Para atraer a más personas, emplearon una intensa campaña en redes sociales, principalmente en TikTok. En 2024, la empresa reportó ingresos por más de 86.9 millones de lempiras, provenientes de unos 35,000 inversionistas, sin embargo, no contaba con autorización de la CNBS ni estaba inscrita en el Registro de Actividades No Profesionales Designadas (APNFD).