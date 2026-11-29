Uno de los momentos más significativos de la jornada fue cuando Juan Orlando Hernández tomó del brazo a Daniela y la acompañó hasta el altar para entregarla a Sebastián. En las fotografías también aparece la madre de la novia, Ana García, compartiendo con su hija antes de la ceremonia. La escena tuvo un significado especial, pues Daniela había expresado semanas antes su ilusión de que su padre pudiera acompañarla en ese momento.