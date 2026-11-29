Una ceremonia privada, rodeada de familiares y amigos cercanos, marcó el matrimonio de Ana Daniela Hernández García, hija del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández y de la ex primera dama Ana García, con su prometido Sebastián en la Fortaleza de San Cristóbal, ubicada en Gracias, Lempira, Honduras.
Las primeras fotografías del enlace comenzaron a circular en redes sociales el sábado 28 de noviembre y dejaron ver algunos de los momentos más especiales de la celebración, que destacó por su ambiente romántico, decoración floral y detalles elegantes.
Daniela llegó al altar con un vestido blanco de encaje, mangas largas, escote de hombros descubiertos y una larga cola acompañada de un velo. Completó su apariencia con un delicado ramo de flores blancas. Por su parte, Sebastián lució un clásico traje negro de tres piezas, camisa blanca y corbatín.
Uno de los momentos más significativos de la jornada fue cuando Juan Orlando Hernández tomó del brazo a Daniela y la acompañó hasta el altar para entregarla a Sebastián. En las fotografías también aparece la madre de la novia, Ana García, compartiendo con su hija antes de la ceremonia. La escena tuvo un significado especial, pues Daniela había expresado semanas antes su ilusión de que su padre pudiera acompañarla en ese momento.
Cuando anunció su compromiso, el 25 de octubre, escribió "Contando los días" junto a fotografías con Sebastián. Posteriormente, respondió a una seguidora que le comentó que había esperado a su padre para casarse: «Así es, era mi oración todos los días y Dios me lo cumplió».
La decoración del enlace apostó por un ambiente natural y elegante. Las imágenes muestran abundantes arreglos de flores blancas, vegetación y espacios al aire libre.
En una de las fotografías, los recién casados aparecen sentados juntos frente a una pared cubierta de pequeñas flores blancas, mientras que otras imágenes muestran el escenario de la recepción, iluminado con guirnaldas de luces cálidas que aportaron un toque íntimo a la velada.
La celebración también tenía previsto incorporar elementos de la cultura hondureña. Días antes, Ana García compartió imágenes desde el Mercado de Artesanía Lenca, en La Campa, Lempira, donde mostró piezas de alfarería que su hija quería incluir en la boda para resaltar las tradiciones nacionales.
El ahora esposo de Daniela es identificado públicamente como Sebastián. Sin embargo, la pareja ha mantenido su relación lejos de la exposición mediática y hasta ahora no se han divulgado mayores detalles sobre su vida personal o profesional.
Tras la ceremonia, Daniela compartió fotografías junto a su esposo y publicó un mensaje de agradecimiento: "Gracias a Dios por este día".