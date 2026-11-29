Fue una de las villanas más reconocidas de la televisión en español. Hoy es Sarah Mintz y reparte sus días entre un jardín infantil y la enseñanza religiosa. A continuación, los detalles sobre su nueva vida.
La actriz colombiana Maritza Rodríguez, quien desde 2018 se presenta como Sarah Mintz, vive en Jerusalén desde abril de 2021 y trabaja en un jardín infantil de Israel, según contó en una entrevista con Caracol Televisión publicada el 27 de noviembre.
La barranquillera, de 51 años, acompaña a niños pequeños, les da de comer y participa en sus actividades. El trabajo, dice, le ha servido para mejorar su hebreo, idioma que sigue aprendiendo.
También da clases de religión a mujeres interesadas en convertirse al judaísmo y ofrece charlas y acompañamiento espiritual por plataformas digitales. En un titular de Caracol, ella resume la parte menos vistosa de su oficio actual con la frase: "Tengo que barrer y trapear".
El giro es enorme si se mira su pasado en la pantalla. Rodríguez comenzó en la televisión colombiana en 1996 y se consolidó como villana de telenovelas.
Ganó el Premio India Catalina 2002 a Mejor actriz protagonista por "Amantes del desierto" y trabajó para Telemundo en títulos como "Marido en alquiler", "El rostro de Analía" y "Silvana sin lana", su último papel protagónico. También participó en dos temporadas de "El señor de los cielos".
El cambio de rumbo tomó años. En 2005 se casó con Joshua Mintz, productor y ejecutivo mexicano de televisión, ganador de un premio Emmy, y la pareja vivió en Miami. Según la agencia EFE, el proceso arrancó casi 10 años antes de su llegada a Israel, impulsado por una búsqueda espiritual propia y por la tradición religiosa de su esposo.
Ella ha explicado que la decisión fue suya y que él nunca se la pidió. La conversión al judaísmo ortodoxo culminó en 2018, con el cambio de nombre.
Sobre ese nombre, la actriz ha contado que durante un rodaje en Miami un productor empezó a llamarla Sarah.
Su retiro de la actuación no ha sido total. En 2022 participó en el reality "Secretos de Villanas", de Canela Media. Mantiene además lazos con su ciudad natal, donde dirige junto con sus hermanos la escuela de actuación "En Escena", en el sector de El Prado, y el proyecto Casting Models. En septiembre de 2025 describió su presente como "una vida consciente, donde realmente le tengo un propósito distinto a mi vida".