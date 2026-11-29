Su retiro de la actuación no ha sido total. En 2022 participó en el reality "Secretos de Villanas", de Canela Media. Mantiene además lazos con su ciudad natal, donde dirige junto con sus hermanos la escuela de actuación "En Escena", en el sector de El Prado, y el proyecto Casting Models. En septiembre de 2025 describió su presente como "una vida consciente, donde realmente le tengo un propósito distinto a mi vida".