Jennifer López, de 57 años, asegura que después de cuatro matrimonios entendió que el amor que necesita nace en ella misma y que hoy no anda en busca de pareja.
La artista lo dijo a la revista People, durante el estreno de The JLo Show en Paramount Studios, en Los Ángeles.
"Tienes que entenderte a ti mismo", afirmó la cantante y actriz.
A su juicio, el primer paso consiste en reconocer de dónde se viene y cuáles son "los pequeños huecos que tenemos y que intentamos llenar". Lo siguiente, planteó, es atenderlos sin delegar. "Entiende esas cosas de ti mismo y trata de calmarlas por tu cuenta", dijo.
Para López, esa tarea no se le encarga a nadie más. "No busques a alguien más que arregle esas partes de ti", advirtió.
"He aprendido que, en mi propio camino para entender de verdad el amor que necesito, [ese amor] siempre está dentro de mí. Nadie más me lo va a dar", sostuvo.
Admitió que podría aparecer alguien capaz de igualar esa energía, "y entonces estaremos bien", pero dijo que por ahora no lo espera.
"Hasta entonces, no estoy buscando eso. No necesito eso para ser feliz en mi vida", afirmó.
Y añadió, con una expresión malsonante que la revista publicó censurada, que su vida es muy feliz. "Soy feliz y esto es lo que yo llamo mi era feliz", concluyó.
Los cuatro esposos de la intérprete fueron Ojani Noa, Cris Judd, Marc Anthony y, el más reciente, Ben Affleck.