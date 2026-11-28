Daniela Hernández, hija del expresidente Juan Orlando Hernández, se casó y se dieron a conocer las primeras imágenes del evento. Su ahora esposo se llama Sebastián y se sabe muy poco de él.
El 25 de octubre, Daniela Hernández publicó fotos de su compromiso con un joven llamado Sebastián, del cual se sabe poco.
Del matrimonio de Juan Orlando Hernández y Ana García, Daniela es mayor que Isabella. En las últimas horas se publicaron en redes sociales imágenes de su boda.
Ana Girón, quien es experta en maquillaje para bodas, hizo públicas las imágenes en redes donde se encargó de preparar a Daniela para su enlace matrimonial.
En las imágenes se ve a la joven ya con su vestido y ser visitada por su abuela y sus padres previo a contraer nupcias.
Aunque Daniela Hernández aún no publica fotos de su boda, ya hay imágenes que las dio a conocer la maquillista.
Así lució la hija del expresidente Juan Orlando Hernández en su boda con Sebastián. ¿Dónde fue el evento?
La boda fue en el municipio de Gracias, departamento de Lempira.
Otra imagen muestra a Daniela Hernández con su vestido de novia junto a su madre, Ana García.
En otra imagen se puede ver a la exprimera dama y al expresidente Juan Orlando junto a la novia previo a subir al altar.
Seguidamente se observa al expresidente tomar de la mano a Daniela y llevarla hasta el altar para entregarla a Sebastián.
Finalmente se ve a la pareja sentados en el altar previo a darse el beso que los une por toda una vida. De Sebastián se sabe muy poco y la familia ha optado porque tenga un perfil bajo.