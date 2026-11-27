Con la emoción de volver a su tierra y después de llevar el nombre de Honduras hasta uno de los escenarios más importantes de la belleza internacional, Luisa Pineda ya está de regreso en el país, luego de representar a la nación en la edición 75 de Miss Universo 2026, celebrada en San Juan, Puerto Rico. Aquí las fotos:
¡Ya está en casa! Luisa Paola Pineda Barahona, Miss Honduras 2026, regresó este viernes luego de dejar en alto el nombre de Honduras con su participación en el Miss Universo 2026.
La reina de belleza emprendió esta experiencia con la ilusión de conseguir una clasificación histórica para Honduras. Sin embargo, aunque el resultado no fue el esperado, su participación llenó de orgullo a los hondureños.
Con flores, pancartas y aplausos, Luisa fue recibida en el aeropuerto esta noche, como muestra de cariño y apoyo hacia la reina que lo dio todo en el escenario.
Ante el hermoso gesto, Luisa decidió grabarlo como un recuerdo del amor y apoyo que su gente le brindó durante su bienvenida.
En su rostro se reflejaba la alegría de reencontrarse con sus familiares y amigos.
Pineda, de 26 años y originaria de la aldea Río Lindo, en San Francisco de Yojoa, Cortés, consiguió la corona de Miss Honduras Universo el pasado 11 de septiembre, cuando se impuso ante las demás candidatas durante la gala celebrada en el Hotel Copantl de San Pedro Sula.
Su viaje a Puerto Rico comenzó el 2 de noviembre, cuando salió desde Honduras con la bandera de su país y el respaldo de sus compatriotas.
Pese a su destacada participación, la representante hondureña no consiguió ingresar al Top 30 de Miss Universo. Sin embargo, los hondureños le expresaron su respaldo a través de mensajes de apoyo y ánimo, en los que reconocieron su esfuerzo, preparación y entrega durante el certamen.
La propia reina agradeció el acompañamiento y expresó sentirse satisfecha con lo construido durante esta experiencia.
Luisa recibió numerosas muestras de respaldo de los hondureños, quienes reconocieron su esfuerzo durante el concurso.
Y aunque su paso por Puerto Rico no terminó con una clasificación, los hondureños volvieron a ilusionarse y soñar a través de su representante, quien llevó la belleza, el talento y el orgullo catracho hasta el escenario de Miss Universo.