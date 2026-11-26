¡Se confirmaron los rumores! Luego de las especulaciones, finalmente Fátima Bosch hizo público su romance con el empresario Alejandro Canahuati a través de dos fotografías. Sumado a ello, en las últimas horas se les vio a ambos agarrados de la mano en una aerolínea. ¿Vinieron a Honduras?
La exreina mexicana Fátima Bosch, quien el pasado 24 de noviembre entregó su corona como Miss Universo 2025, fue vista recientemente de la mano del empresario Alejandro Canahuati. Ambos fueron captados en un aeropuerto.
Y no, no son rumores. LA PRENSA confirmó que ambos tomaron un vuelo procedente de Ciudad de México y aterrizaron a las 11:00 de la mañana en el aeropuerto internacional Ramón Villeda Morales, en San Pedro Sula.
En varios videos en redes sociales se les muestra a ambos tomados de la mano y tratando de evitar las cámaras y a los periodistas para poder abordar un vuelo.
La exreina en varias ocasiones trató de evitar preguntas sobre su vida sentimental y su relación con Canahuati. Sin embargo, aclaró que: "Bueno, es mi vida privada, la verdad, prefiero mantenerla así".
Mientras, de la mano del empresario, iban caminando, los periodistas continuaban preguntando sobre el proceso de dejar su reinado, a lo que Fátima respondió estar agradecida de culminar una etapa bonita y poder seguir con su vida normalmente.
Cabe recordar que Bosch hizo pública su relación sentimental con el empresario sampedrano el miércoles 25 de noviembre, luego de mostrar fotografías muy románticas y mensajes publicados en sus historias de Instagram.
"Gracias por acompañarme en este proceso, sé que no fue fácil, gracias por tu paciencia, tus detalles, tus sorpresas, tu amor, and everything in between", dice una de las publicaciones de Fátima.
En otra foto, un poco más cerca uno del otro, publicó un corto, pero directo mensaje: "Él. Ese es el pie de foto".
Canahuati ha sido visto en algunas ocasiones acompañando a Fátima en sus eventos, donde a ambos se les vinculó sentimentalmente, incluso, compartiendo con la familia de ella.
Recordemos que Fátima Bosch visitó territorio hondureño el 9 de septiembre de 2026, cuando llegó a San Pedro Sula como invitada especial de Miss Universe Honduras 2026, donde confirmó que ya había visitado Honduras en una ocasión anterior.
Alejandro Canahuati Farah es un empresario originario de San Pedro Sula, Cortés. Es subgerente general de Industrias Pacer e hijo del empresario hondureño Mario Canahuati.