Erick Chávez, Leonardo Borjas, Arturo Gálvez, Eddy Montalván, Juan Pablo Zepeda y Oscar Gutiérrez; Sandra García, Andrea Moncada, Valeria Ordóñez, Ana Lucía Gómez, Pamela Gutiérrez, Alejandra Pérez, Gabriela Martínez, Denisse Rivas y Heissel Reyes.
Agustín Lagos, Elvis Mendoza, Nayely Santos, Fernando Maldonado, Daniela Ortega, David Zapata y Javier Flores.
Karol Pavón, Geraldine Detrinidad, Cesia Paguada, Nayely Santos, Daniela Ortega, Sharon Laínez, Ariana Domínguez y Alicia Rodríguez.
Angelo Ávila, Yony Bustillo, Karol Pavón, Geraldine Detrinidad, Cesia Paguada, Nayely Santos, Eduardo Domínguez, Daniela Ortega, Sharon Laínez, Ariana Domínguez, Alicia Rodríguez, José Quezada, José Valeriano y Daniel Girón.
Norma Farías, Tania Nuila, Andrea Reyes, Melissa Dacosta y Estefanny Amaya.
Nesly Irías, Alfredo Banegas y Marielos López.
Mario Ramírez, Yeny Sarmiento, Fátima Álvarez, Sharon Laínez, Sabdy Flores, Dalma Acosta, Alejandra Rivera, Sofía Portillo, Daniela Zepeda, Pamela Pino, Rodiney Cerrato, Laura Cáceres y Julio Cruz.
Gerson Vásquez, Ílder Laínez, María Elena Rodríguez, Carlos Ortiz y Aníbal Vásquez.
Mario García, Rafael Rivera, Daniela Escoto, Nolly Navas, Ana Argueta, Sandra Martínez, Gustavo Osorio, Fernando Morales y Ramsés Murillo.
Cinthya Bardales y Glenda Estrada.
César Manzano y Martín Montana.
Johny Medrano y Víctor Aguirre.
Gladys Aparicio y Sally Martínez.
Carlos Mauricio Flores y Eddy Montalván.
David Romero, Glenda Estrada, Marvin Salgado y Gerson Vásquez.
Álex Pérez y Carlos Mauricio Flores.
Erlin Varela, Carlos Ortiz y Carlos Mauricio Flores.
Fernando Maldonado y Carlos Mauricio Flores.
Javier Flores, Fernando Maldonado, Elvis Mendoza, David Zapata y Carlos Mauricio Flores.
Fernando Morales, Edward Berríos, Sandra Martínez y Guillermo.
Cecilio Cruz y Alfredo Banegas.
Los ganadores del sorteo, felices con sus premios, luego de aparecer sus nombres en la tómbola digital.
Licuadoras, procesadores de alimentos, freidoras de aire, waffleras, planchas, entre otros, entre los premios que fueron rifados durante la jornada.
La alegría de los ganadores al recibir sus premios, acompañados de los aplausos de sus compañeros acompañaron el ambiente festivo.