La protagonista de 'Maléfica' respondió con una contrademanda en la que acusó a su exmarido de haber asfixiado a uno de sus hijos y golpear a otro, además de derramar cerveza y vino sobre ellos, durante una discusión en un vuelo privado de Francia a California en el año 2016, y que tal comportamiento llevó a Jolie a solicitar el divorcio.