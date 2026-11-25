La puertorriqueña Jennifer Barreto se coronó este martes Miss Universo 2026 e hizo historia al ser la primera madre en alcanzar este hito, con el que dio a Puerto Rico su sexta corona en este certamen que celebra su 75 aniversario.
Barreto, de 27 años, se impuso en esta edición celebrada en Puerto Rico a las candidatas de República Dominicana, Melissa Núñez, quien fue la primera finalista; Venezuela, Clara Vegas (segunda); Filipinas, Bea Millan-Windorski (tercera); y Nueva Zelanda, Georgia Waddington (cuarta).
La joven, que ha colaborado con la Asociación de Diabetes Pediátrica en Puerto Rico, puso fin a 20 años de espera en la isla por una nueva corona.
La última puertorriqueña que conquistó Miss Universo fue Zuleyka Rivera en 2006.
Esta es la segunda vez que Puerto Rico gana el certamen en su propio suelo, después de Denise Quiñones en 2001. Es decir, Puerto Rico no ganaba hace más de una década.
Tras la modificación de las reglas del certamen que permitió la participación de mujeres casadas y con hijos, Barreto, que tiene una niña, se convirtió en la primera reina en conquistar el título universal siendo madre y casada.
Su familia ha sido un apoyo importante durante su preparación y el camino que recorrió para llegar al certamen internacional.
Trabaja como empleada federal en la prevención en Fort Cavazos, Texas, apoyando a familias militares.
Posee una licenciatura en Psicología de la Investigación y dos maestrías (en Psicología y Trabajo Social Clínico) enfocadas en la intervención en traumas y prevención del suicidio.
Un total de 116 delegadas compitieron por la corona en el Coliseo de Puerto Rico, en San Juan, llegando al top 12 República Democrática del Congo, Francia, Chile, República Dominicana, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Cuba, Puerto Rico, Filipinas, Colombia, Nicaragua y Venezuela.
Tras recibir una flor blanca de un grupo de niñas ataviadas con una banda con los nombres de los distintos países y desfilar por el Coliseo, el jurado anunció a las cinco finalistas, llevándose Jennifer la corona.