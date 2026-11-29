Tegucigalpa, Honduras.- Una posible distracción al volante, el uso del teléfono celular o que el conductor se haya quedado dormido son las hipótesis que investiga la Policía Nacional sobre las causas del accidente en la Cuesta de la Virgen protagonizado por un bus de transporte interurbano y una camioneta. El subcomisionado Darwin Hernández, director de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), explicó que las primeras investigaciones establecen que el conductor de la camioneta habría cruzado el eje central de la carretera e invadido el carril por donde circulaba el bus.

De acuerdo con la reconstrucción preliminar, cuando el conductor del bus de la empresa Carolina observó que el vehículo particular se aproximaba en su dirección, realizó una maniobra evasiva hacia la derecha; sin embargo, no tuvo suficiente espacio para evitar el accidente y terminó despistándose y cayendo a la hondonada. "Creemos que fue una distracción, o utilizando el teléfono celular, o se quedó dormido, y eso hizo que traspasara el eje central de la calzada, o sea, se pasó al carril del autobús", explicó Hernández. El funcionario aclaró que estas son las hipótesis que se manejan a partir de las primeras diligencias de investigación. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Descartó que Julio César Zelaya condujera ebrio

En relación con las versiones que circularon sobre un supuesto consumo de bebidas alcohólicas por parte del conductor de la camioneta, Hernández confirmó que la prueba de alcoholemia practicada en el lugar del accidente dio resultado negativo. El subcomisionado detalló que una patrulla de Vialidad y Transporte se encontraba en el sector norte de la Cuesta de la Virgen cuando ocurrió el percance y que los agentes estaban equipados con alcoholímetros.

"Una vez rescatado, antes de ser trasladado a un centro asistencial, se le practicó la prueba de alcohol de campo, y dio negativa. Como puede ver, dio negativa, no hay consumo de alcohol", manifestó al tiempo de señalar que en todo accidente se práctica esa prueba como parte del protocolo a seguir. Hernández indicó además que la Policía Nacional solicitó a la Fiscalía del Ministerio Público la realización de pruebas de sangre y orina para verificar si existía presencia de algún tipo de sustancia. Al momento de brindar las declaraciones al canal HCH, las autoridades todavía estaban a la espera de esos resultados.

Fiscalía emitiría un requerimiento fiscal

Hernández, quien está a cargo de la investigación, confirmó que el informe policial fue remitido al Ministerio Público a las 4:00 de la mañana, por lo que corresponderá a la Fiscalía determinar las acciones judiciales que procedan en este caso, mientras el conductor de la camioneta permanece bajo custodia policial en una clínica de la capital, luego de que la Fiscalía solicitara que se le brindara la respectiva vigilancia mientras recibe atención médica. El subcomisionado indicó que al joven identificado como Julio César Zelaya, hermano menor del alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, ya le fueron leídos sus derechos como persona detenida y que será el Ministerio Público el que determine si presenta el requerimiento fiscal y lo pone a disposición de un juez. "Ahora será la Fiscalía la que va a tomar la decisión, qué es lo que procede, presenta requerimientos fiscales o no".

El investigador también lamentó la muerte de las personas involucradas en el accidente y la situación que enfrenta el conductor de la camioneta, quien deberá responder ante la justicia por los hechos.

Advierten falta de señalización en ese tramo de la Cuesta de la Virgen

En sus declaraciones, el subcomisionado manifestó que la Policía ha realizado diversos estudios que han sido remitidos a la empresa Concesionaria Vial (COVI), debido a las condiciones que presenta ese tramo carretero. El funcionario señaló que durante la inspección realizada después del accidente recorrió aproximadamente cuatro kilómetros hacia arriba y observó la falta de señalización que advierta a los conductores sobre las condiciones de la vía. Asimismo, mencionó la ausencia de reductores de velocidad y la necesidad de implementar medidas preventivas, entre ellas señales que indiquen la velocidad adecuada para transitar por las curvas y mecanismos físicos o visuales que obliguen a disminuir la marcha. Entre las alternativas mencionó las líneas logarítmicas, que pueden utilizarse para generar una percepción de reducción de velocidad entre los conductores.