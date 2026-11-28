Se identificaron a los primeros fallecidos -de los nueve- en el accidente de bus en la Cuesta de la Virgen, en Comayagua, donde otros 23 ciudadanos resultaron heridos. Una de las víctimas mortales fue juez de letras en Intibucá.
Este 28 de noviembe se registró un accidente entre un bus y una camioneta en la Cuesta de la Virgen, Comayagua, donde murieron nueve personas y resultaron heridas 23 personas.
La unidad de la empresa Esperanzano cayó a una hondonada tras impactar con una camioneta negra y causó el fatal hecho.
Hasta las 5:00 de la tarde este sábado -28 de noviembre- solo se había identificado a cinco de los fallecidos y el rostro o fotos de cuatro de las víctimas mortales.
José Edy Sáenz Cerrato, de 62 años, era originario de Santa Bárbara y fue identificado como el conductor del bus. Él es uno de los fallecidos.
Germán Arnaldo "Naldo" Orellana, de 58 años, era oriundo de Salamá, Olancho. Él era el ayudante del bus e identificado como otro de los fallecidos.
Roberto Otoniel Bueso Reyes tenía 61 años y era abogado en el departamento de Intibucá. Se dio a conocer que fungió como juez de letras en este departamento.
Roberto Otoniel Bueso Reyes era un reconocido abogado de Intibucá y que tuvo carrera como juez de letras, él es uno de los nueve fallecidos en el accidente.
La cuarta víctima mortal identificada es Kenia Nineth Vásquez, originaria de la comunidad de San Juan de Dios, municipio de Camasca, Intibucá.
La otra persona fallecida identificada es Ana María Velásquez; faltan por identificar otros cuatro ciudadanos.
Los heridos fueron trasladados a centros asistenciales en Tegucigalpa y Comayagua, algunos a centros públicos y otros a centros privados, como el hermano del alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, quien figura entre los heridos.