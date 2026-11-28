Un hombre perdió la vida y un médico resultó herido durante un intercambio de disparos registrado en una clínica de la séptima avenida de Comayagüela, en la zona de los mercados. ¿Qué fue lo que pasó?
El presunto asaltante ingresó a la clínica minutos después de que sus propietarios abrieran las puertas al público, con la intención de cometer un atraco, según la información preliminar del hecho.
El supuesto delincuente habría amenazado al personal del establecimiento médico para cometer el robo, pero un doctor que se encontraba en el lugar respondió con un arma de fuego.
Durante el enfrentamiento, el médico y el presunto asaltante intercambiaron disparos, dejando como resultado a ambos hombres heridos dentro y fuera del establecimiento.
El supuesto asaltante salió de la clínica con heridas en el rostro, pero cayó sin vida sobre la acera, a pocos metros del establecimiento donde ocurrió el intento de robo.
El médico que se encontraba en la clínica también resultó herido durante el intercambio de disparos y fue auxiliado por sus compañeros de labores dentro del establecimiento privado.
Las detonaciones de armas de fuego alertaron a los comerciantes y locatarios de la zona de los mercados de Comayagüela, quienes salieron de sus negocios para conocer lo que había ocurrido.
Varios transeúntes se aglomeraron alrededor del cuerpo del hombre que murió tras el tiroteo, mientras esperaban la llegada de las autoridades policiales.
El hecho violento ocurrió en la séptima avenida de Comayagüela, entre la octava y séptima calle, un sector comercial donde funcionan distintos establecimientos y negocios.
Agentes de la Policía Nacional acordonaron un tramo de la séptima avenida para realizar las investigaciones correspondientes y recopilar indicios sobre el intercambio de disparos.
El cuerpo del hombre fallecido quedó sobre la acera, luego de salir de la clínica con heridas provocadas por arma de fuego durante el supuesto intento de asalto.
Medicina Forense recibió el cadáver para practicar la autopsia médico-legal y continuar con el proceso de identificación del hombre que murió durante el asalto frustrado.