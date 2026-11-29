Tegucigalpa, Honduras.- Desde España, la hondureña Suyapa Orellana tuvo que despedir a su padre, German Armando Lobo Orellana, a través de una Pantalla, luego de que perdiera la vida en el estrepitoso accidente registrado en la Cuesta de la Virgen el sábado 28 de noviembre.
"Quiero dar mis condolencias a cada una de las familias que estamos pasando hoy este terrible dolor", inició diciendo Suyapa Orellana a través de un video compartido en sus redes sociales poco después de la tragedia vial que dejó un saldo de 10 fallecidos y alrededor de 28 heridos.
En el clip, la hondureña habló de lo que significa para ella estar lejos de su país en un momento de dolor como este. "Como migrante, estoy viviendo uno de los momentos más duros de mi vida, porque uno de los miedos más grandes que tenemos es no volver a ver a nuestros seres queridos con vida, y hoy me toca vivir eso a mí", expresó.
Suyapa también recordó que lo último que le dijo a su padre antes de irse a vivir a España fue "que no llorara, que él había sido siempre un excelente padre, que nunca nos había faltado nada, tanto en lo económico como en el amor".
"Te amo papá, hoy me duele despedirme de ti a través de una pantalla, pero me voy a quedar con ese último audio que me mandaste y con todo lo bueno que me enseñaste. Lo único que me da resignación es saber que estás descansando en paz en las manos de Dios", agregó visiblemente conmocionada.
Llamado tras el accidente
A través de otro video, Suyapa se dirigió al alcalde de la capital, Juan Diego Zelaya, solicitándole "que no haya privilegios ni encubrimientos", ante el posible requerimiento del Ministerio Público contra su hermano, Julio César Zelaya, señalado como presunto responsable del accidente vehicular.
De acuerdo con los reportes de las autoridades, el choque entre el autobús de la empresa de trasnporte Carolina y la camioneta del hermano del edil, se registró en el kilómetro 95 de la carretera CA-5.
Tras el impacto con la camioneta, el bus cayó a una hondonada de alrededor de 100 metros de profundidad. El vehículo privado quedó reducido a chatarra, pero su dueño resultó ileso, mientras que el conductor, el ayudante y pasajeros del bus se llevaron la peor parte del siniestro.
Algunos pasajeros "salieron volando" y quedaron atrapados entre ramas de árboles y maleza. 10 personas murieron y 28 resultaron heridas.
Los cuerpos fueron entregados a sus familiares para el último adiós. Desafortunadamente, para Suyapa el adiós de su padre fue más triste, ya que se limitó a despedirlo a trávés de una videollamada.