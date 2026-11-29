Honduras.- El arzobispo de Tegucigalpa, monseñor José Vicente Nácher, expresó sus condolencias y muestras de solidaridad a las familias de las víctimas que murieron en el fatal accidente registrado en la Cuesta de la Virgen ayer (sábado 28 de noviembre).
Durante su mensaje de este domingo 29 de noviembre, Nácher señaló que la Iglesia Católica se suma al dolor provocado por el siniestro.
"Nos unimos a las muestras de condolencia y solidaridad por el accidente de tráfico que ayer en la C5 murieron, creo que fueron nueve personas, y varios heridos graves", manifestó.
Asimismo, externó su deseo de pronta recuperación a las 28 personas que resultaron lesionadas durante el accidente vehicular que además, dejó un saldo de muertes que ascendió a 10 este domingo.
"Hoy nos unimos, ofrecemos esta misa en sufragio de ellos, pedimos por los heridos y expresamos nuestro cariño a los familiares", puntualizó el arzobispo de origen español.
Accidente
El accidente vial se produjo cuando un autobús de la empresa de transportes Carolina, que cubría la ruta entre La Esperanza, Intibucá, y Tegucigalpa, colisionó con una camioneta particular y cayó aproximadamente a 100 metros de una hondonada.
Inicialmente, las autoridades realizaron el levantamiento de nueve fallecidos, entre ellos cinco mujeres y cuatro hombres. Sin embargo, horas después se confirmó el deceso de una décima persona en un centro asistencial.
Entre las víctimas mortales que fueron identificadas figuran José Edy Sáenz Cerrato, de 62 años, conductor del autobús; Roberto Otoniel Bueso Reyes, de 61 años, exjuez de letras de Intibucá; Ana María Velásquez, de 60 años; Kenia Nineth Vásquez Díaz, cuya edad no fue especificada; y Glenda Judith Parada, quien falleció horas después en un centro asistencial de Tegucigalpa debido a la gravedad de sus lesiones.
Según los reportes del Ministerio Público, los cuerpos de tres de las víctimas fueron entregadas a sus familiares el mismo día del siniestro, mientras otros seis fueron trasladados a la morgue capitalina y entregados a sus familiares este domingo 29 de noviembre.