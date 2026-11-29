Honduras.- El arzobispo de Tegucigalpa, monseñor José Vicente Nácher, expresó sus condolencias y muestras de solidaridad a las familias de las víctimas que murieron en el fatal accidente registrado en la Cuesta de la Virgen ayer (sábado 28 de noviembre). Durante su mensaje de este domingo 29 de noviembre, Nácher señaló que la Iglesia Católica se suma al dolor provocado por el siniestro. "Nos unimos a las muestras de condolencia y solidaridad por el accidente de tráfico que ayer en la C5 murieron, creo que fueron nueve personas, y varios heridos graves", manifestó.

Asimismo, externó su deseo de pronta recuperación a las 28 personas que resultaron lesionadas durante el accidente vehicular que además, dejó un saldo de muertes que ascendió a 10 este domingo. "Hoy nos unimos, ofrecemos esta misa en sufragio de ellos, pedimos por los heridos y expresamos nuestro cariño a los familiares", puntualizó el arzobispo de origen español.

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