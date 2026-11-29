Intibucá, Honduras.- Con muestras de pesar y tristeza, compañeros de trabajo y personas allegadas despidieron anoche a Germán Orellana, conocido cariñosamente como “Salama”, el ayudante de conductor de Transportes Carolina, quien falleció en el accidente ocurrido en la cuesta de la Virgen.

La vela de Orellana se realizó por algunas horas en las instalaciones de la terminal de Transportes Carolina, donde familiares y compañeros se reunieron para darle el último adiós y recordar los años que compartieron en el transporte público.

Germán era uno de los trabajadores con mayor antigüedad en la empresa. Dedicó toda su vida al transporte, desempeñándose como ayudante de bus, una labor en la que se ganó el cariño y el reconocimiento de quienes lo conocieron.