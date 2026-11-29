Intibucá, Honduras.- Con muestras de pesar y tristeza, compañeros de trabajo y personas allegadas despidieron anoche a Germán Orellana, conocido cariñosamente como “Salama”, el ayudante de conductor de Transportes Carolina, quien falleció en el accidente ocurrido en la cuesta de la Virgen.
La vela de Orellana se realizó por algunas horas en las instalaciones de la terminal de Transportes Carolina, donde familiares y compañeros se reunieron para darle el último adiós y recordar los años que compartieron en el transporte público.
Germán era uno de los trabajadores con mayor antigüedad en la empresa. Dedicó toda su vida al transporte, desempeñándose como ayudante de bus, una labor en la que se ganó el cariño y el reconocimiento de quienes lo conocieron.
Quienes compartieron con él lo recuerdan como una persona alegre, atenta y trabajadora, que cada día salía a ganarse la vida con dignidad y humildad. "Su discapacidad tampoco representó un impedimento para desempeñar su trabajo y salir adelante", comentaron algunos de sus conocidos. Por el contrario, sus compañeros lo describieron como un ejemplo de perseverancia y esfuerzo.
El hondureño queda en la memoria de los pasajeros y compañeros que tuvieron la oportunidad de conocer al popular “Salama”, quien se convirtió en una de las 10 víctimas mortales del accidente ocurrido en el kilómetro 95 de la carretera CA-5, en un tramo de la Cuesta de la Virgen.
El percance vial que acabó con la unidad de transporte precipitada a un abismo se originó en la carretera con la participación de una camioneta BMW negra.
Hasta el momento las autoridades de Tránsito no han revelado cómo avanzan las investigaciones del caso para determinar el grado de responsabilidad de los conductores involucrados y deducir las responsabilidades civiles y penales que correspondan.