Tegucigalpa, Honduras.- Un menor de ocho años viajaba junto a su madre en el bus que se accidentó con una camioneta en la Cuesta de la Virgen, en Comayagua. El menor fue trasladado al hospital Santa Teresa en Comayagua y se dio a conocer que su madre era Kenia Nineth Vásquez Díaz. Ella era originaria de la comunidad de San Juan de Dios, municipio de Camasca, Intibucá, y lamentablemente fue una de las nueve víctimas mortales.

Representantes de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) se presentaron al Hospital Santa Teresa donde estaba el menor y posteriormente se lo entregaron a un tío. Hasta las noche de este 28 de noviembre se habían identificado cinco de los nueve fallecidos: José Edy Sáenz Cerrato (conductor del bus), Germán Arnaldo Orellana Lobo (ayudante del bus), Roberto Otoniel Bueso Reyes (ex juez de letras de Intibucá), Ana María Velásquez y Kenia Nineth Vásquez Díaz. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Comunicado de la Senaf:

Desde la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) expresamos nuestro profundo pesar y solidaridad con las familias afectadas por el lamentable accidente de tránsito ocurrido en el sector de la Cuesta de la Virgen, que dejó varias personas fallecidas y heridas. Como ustedes sabrán, un niño de 8 años viajaba con su madre en el autobus y ella lamentablemente perdió la vida debido al accidente. Él fue trasladado hacia el Hospital Santa Teresa, donde el personal de la Senaf dio acompañamiento mientras se le realizaban todas las evaluaciones correspondientes. Afortunadamente las evaluaciones no revelaron afectaciones graves y fue dado de alta.