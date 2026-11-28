San Pedro Sula, Honduras.- Se juega la última fecha (16) del torneo Apertura de la Liga Nacional y todavía hay dos cupos para poder meterse a la liguilla.
Los equipos como Olimpia, Real España, Motagua, Marathón y Estrella Roja ya están la siguiente fase de este torneo del fútbol catracho, anque solo los albos ya tienen asegurado el primer puesto.
Mientras que equipos como los Lobos de la UPNFM, Génesis PN y Olancho FC quieren ese último boleto a liguilla.
Por su parte el Juticalpa, Platense FC y Choloma ya no pueden avanzar a la fiesta grande y quieren sumar para alejarse del último puesto.