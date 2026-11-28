San Pedro Sula, Honduras.- Se juega la última fecha (16) del torneo Apertura de la Liga Nacional y todavía hay dos cupos para poder meterse a la liguilla.

Los equipos como Olimpia, Real España, Motagua, Marathón y Estrella Roja ya están la siguiente fase de este torneo del fútbol catracho, anque solo los albos ya tienen asegurado el primer puesto.