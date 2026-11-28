Por otra parte, cinco de las nueve víctimas mortales ya fueron identificadas. Se trata de Germán Arnaldo Orellana Lobo, de 58 años; Roberto Otoniel Bueso Reyes, de 61; José Edy Sáenz Cerrato, de 62; Ana María Velásquez, de 60; y Kenia Vásquez Díaz, de quien no se precisó la edad.