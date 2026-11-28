Una camioneta quedó prácticamente destruida de su parte frontal tras impactar contra el autobús involucrado en el fatal accidente de tránsito registrado en la Cuesta de la Virgen, en Comayagua. Aquí los detalles
Las imágenes posteriores al percance muestran que la parte delantera de la camioneta BMW modelo X3, quedó completamente destrozada, con severos daños en la carrocería y la estructura del automotor, producto de la fuerza del impacto.
Hasta el momento se desconoce quién conducía la camioneta al momento del accidente. Tampoco se ha informado sobre su estado de salud ni la gravedad de las lesiones que pudo haber sufrido.
La información que se conoció es que, después del percance, el conductor de la camioneta de lujo fue trasladado hacia Tegucigalpa para recibir atención médica en un centro asistencial de la capital.
Por ahora, las autoridades no han establecido cómo ocurrió el fatal accidente ni las circunstancias en las que la camioneta y el autobús impactaron en este tramo carretero.
El accidente dejó un saldo de nueve personas fallecidas y alrededor de 28 heridas. Algunos de los lesionados fueron trasladados a diferentes centros asistenciales, principalmente al Hospital Santa Teresa, en Comayagua, donde varios permanecen bajo atención médica.
Entre las personas heridas que han sido identificadas figuran Ana Isabel Zepeda, de 57 años; Ramón Zapata Díaz, de 63; María Yaquelin Pérez Pérez, de 30; Noé Isabel Grecia Turcios, de 66; María Teresa, de 56; y Yessica Bautista, de 22 años.
Por otra parte, cinco de las nueve víctimas mortales ya fueron identificadas. Se trata de Germán Arnaldo Orellana Lobo, de 58 años; Roberto Otoniel Bueso Reyes, de 61; José Edy Sáenz Cerrato, de 62; Ana María Velásquez, de 60; y Kenia Vásquez Díaz, de quien no se precisó la edad.
La tragedia ocurrió en la Cuesta de la Virgen, un sector de la carretera CA-5 ubicado en el departamento de Comayagua, que conecta la zona central del país con otras regiones.
Mientras continúan las labores de identificación y atención de los afectados, todavía no se conoce con exactitud cómo se produjo el choque entre ambos vehículos ni qué circunstancias provocaron que el accidente terminara con nueve personas muertas y cerca de 28 heridas.