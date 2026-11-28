Tegucigalpa, Honduras.- La construcción que generó preocupación entre los habitantes de la colonia Monte de los Olivos, en Comayagüela, fue paralizada por la Alcaldía Municipal del Distrito Central, luego de que una inspección de la Gerencia de Control de la Construcción detectara irregularidades en el desarrollo de los trabajos. La intervención municipal se produjo después de las denuncias a través de EL HERALDO de los vecinos de los sectores 5 y 6, quienes alertaron que primero se cercó con alambre de púas un tramo de calle habilitado por la municipalidad y posteriormente comenzaron labores de construcción en un terreno donde está instalada una tubería madre de distribución de agua potable de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS). "Durante la inspección constatamos que se estaba desarrollando un proceso de construcción sin contar con la respectiva licencia de construcción", informó Boniek Daniel Chavarría, gerente de Control de Construcción de la Alcaldía Municipal. El funcionario explicó que las irregularidades no se limitan a la falta de autorización municipal, pues también encontraron que el terreno intervenido no cuenta con una clave catastral asignada.

"El área donde se desarrollan las labores no tiene una clave catastral asignada y se trata de un espacio que ha sido de uso público", detalló Chavarría al referirse a los hallazgos de la inspección. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Ante estas condiciones, la Gerencia de Control de la Construcción procedió a ordenar la paralización de los trabajos que se ejecutaban en el lugar, como parte de las medidas municipales para atender la denuncia de los habitantes. "Procedimos a realizar la paralización de la obra y a citar al responsable y al propietario de la construcción", manifestó el funcionario. La medida busca que las personas involucradas comparezcan ante las autoridades municipales y respondan por las labores que se desarrollaban sin la correspondiente licencia y en un espacio identificado como de uso público. Chavarría agregó que también se brindó orientación a los pobladores sobre los canales institucionales disponibles para presentar sus inquietudes y dar seguimiento a la problemática que afecta a la comunidad. "A los vecinos se les orientó sobre los canales y las vías de comunicación para que puedan darle continuidad al caso", explicó.

El entrevistado indicó que la Gerencia de Control de la Construcción dará seguimiento al expediente mediante las actuaciones administrativas correspondientes y los procedimientos que se desarrollarán de oficio. El pasado 21 de octubre, los habitantes denunciaron que un tramo de calle utilizado para ingresar a sus viviendas fue cercado con alambre de púas y postes, situación que limitó la circulación vehicular en el sector.