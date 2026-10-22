Cierran con alambre de púas y postes calle habilitada por la Alcaldía

Tegucigalpa, Honduras.- Los vecinos de la colonia Monte de los Olivos, en Comayagüela, denuncian que quedaron sin acceso vehicular a sus viviendas luego de que un tramo de calle fuera cercado el pasado 21 de octubre por personas a quienes identifican como supuestos propietarios del terreno.
Los pobladores manifestaron su preocupación porque consideran que el cierre limita el acceso a sus casas. Ante esta situación, solicitaron la intervención de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) para que inspeccione el lugar y determine la situación legal del paso.
Los pobladores manifestaron su preocupación porque consideran que el cierre limita el acceso a sus casas. Ante esta situación, solicitaron la intervención de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) para que inspeccione el lugar y determine las condiciones legales del paso.
Según los residentes, la municipalidad habilitó la calle hace unos meses, después de que la comunidad solicitara una solución a los problemas de acceso que enfrentaba. Sin embargo, aseguran que el reciente cercado volvió a restringir el tránsito por el sector y generó incertidumbre sobre cómo podrán llegar a sus viviendas.
Los residentes sostienen que el camino ha sido utilizado durante años para movilizarse por la zona, por lo que consideran necesario que las autoridades investiguen los antecedentes del terreno, ya que no pueden quedarse sin el derecho al libre tránsito.
Los habitantes sostienen que el camino se ha utilizado durante años para movilizarse por la zona. Por ello, consideran necesario que las autoridades investiguen los antecedentes del terreno y determinen las condiciones en las que se ha utilizado el paso.
La intervención municipal se concretó en agosto pasado, cuando se habilitó una calle del sector 6 de Monte de Los Olivos para mejorar la movilidad de los habitantes de los sectores cuatro y cinco.
No obstante, los vecinos aseguran que el cercado registrado el pasado 21 de octubre amenaza con devolverlos a las mismas dificultades que buscaban superar con la apertura del paso.
Los afectados también hicieron un llamado al Departamento de Justicia de la AMDC, dirigido por Fredy Casasola, para que envíe personal a realizar una inspección y conozca directamente las condiciones en las que quedó el acceso.
Los vecinos esperan que la revisión permita establecer qué derechos corresponden a cada parte y qué medidas pueden adoptarse para evitar que las familias queden sin una entrada vehicular a sus hogares.