Cierran con alambre de púas y postes calle habilitada por la Alcaldía

Tegucigalpa, Honduras.- Los vecinos de la colonia Monte de los Olivos, en Comayagüela, denuncian que quedaron sin acceso vehicular a sus viviendas luego de que un tramo de calle fuera cercado el pasado 21 de octubre por personas a quienes identifican como supuestos propietarios del terreno.

Los pobladores manifestaron su preocupación porque consideran que el cierre limita el acceso a sus casas. Ante esta situación, solicitaron la intervención de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) para que inspeccione el lugar y determine la situación legal del paso.

Los pobladores manifestaron su preocupación porque consideran que el cierre limita el acceso a sus casas. Ante esta situación, solicitaron la intervención de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) para que inspeccione el lugar y determine las condiciones legales del paso.

Según los residentes, la municipalidad habilitó la calle hace unos meses, después de que la comunidad solicitara una solución a los problemas de acceso que enfrentaba. Sin embargo, aseguran que el reciente cercado volvió a restringir el tránsito por el sector y generó incertidumbre sobre cómo podrán llegar a sus viviendas.