Alcaldía abre calle para beneficiar a 75 familias de Monte de los Olivos

Tegucigalpa, Honduras.- Lo que durante años fue una petición de los vecinos de Monte de los Olivos comenzó a convertirse en realidad. La maquinaria abrió la calle que permitirá mejorar el acceso a viviendas de los sectores 4 y 5.

El proyecto tiene como antecedente la denuncia publicada por EL HERALDO el 20 de abril de 2026, cuando los pobladores expusieron las dificultades que enfrentaban por la falta de una vía vehicular y el complicado acceso de los camiones cisterna.

En aquel momento, los vecinos explicaron que la ausencia de una calle afectaba especialmente el abastecimiento de agua, pues las cisternas no podían acercarse a las viviendas y las familias debían recorrer largas distancias para trasladar el líquido.

La publicación permitió que la situación llegara hasta el despacho de la vicealcaldesa del Distrito Central, Saraí Rivera, quien visitó la zona y anunció gestiones para habilitar una vía.

La apertura de la calle representa una respuesta para las 75 familias que denunciaron el problema en los sectores 4, 5 y 6.

Luz Baca, una de las pobladoras, expresó su agradecimiento a Dios, a EL HERALDO y a la vicealcaldesa por escuchar la petición que durante tanto tiempo habían planteado los habitantes de esta zona de Comayagüela.

«“Le doy gracias a Dios, en primer lugar, y después a la vicealcaldesa Saraí Rivera y a su equipo de trabajo, que han estado aquí puntualmente. Hoy vemos que aquello que pedíamos comienza a hacerse realidad", expresó la entrevistada.