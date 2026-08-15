Alcaldía abre calle para beneficiar a 75 familias de Monte de los Olivos

Tegucigalpa, Honduras.- Lo que durante años fue una petición de los vecinos de Monte de los Olivos comenzó a convertirse en realidad. La maquinaria abrió la calle que permitirá mejorar el acceso a viviendas de los sectores 4 y 5.
El proyecto tiene como antecedente la denuncia publicada por EL HERALDO el 20 de abril de 2026, cuando los pobladores expusieron las dificultades que enfrentaban por la falta de una vía vehicular y el complicado acceso de los camiones cisterna.
En aquel momento, los vecinos explicaron que la ausencia de una calle afectaba especialmente el abastecimiento de agua, pues las cisternas no podían acercarse a las viviendas y las familias debían recorrer largas distancias para trasladar el líquido.
La publicación permitió que la situación llegara hasta el despacho de la vicealcaldesa del Distrito Central, Saraí Rivera, quien visitó la zona y anunció gestiones para habilitar una vía.
La apertura de la calle representa una respuesta para las 75 familias que denunciaron el problema en los sectores 4, 5 y 6.
Luz Baca, una de las pobladoras, expresó su agradecimiento a Dios, a EL HERALDO y a la vicealcaldesa por escuchar la petición que durante tanto tiempo habían planteado los habitantes de esta zona de Comayagüela.
«“Le doy gracias a Dios, en primer lugar, y después a la vicealcaldesa Saraí Rivera y a su equipo de trabajo, que han estado aquí puntualmente. Hoy vemos que aquello que pedíamos comienza a hacerse realidad", expresó la entrevistada.
Baca recordó que la falta de acceso vehicular convirtió el traslado del agua en una de las principales dificultades para los habitantes. Los camiones cisterna no podían acercarse a las viviendas y el líquido debía ser llevado por los vecinos.
“Estoy muy agradecida con usted porque es un gozo, una alegría que sentimos todos los vecinos al ver hecho realidad este proyecto. Después de tanto tiempo solicitando la calle, finalmente estamos viendo la maquinaria trabajando", afirmó.
La apertura comenzó durante los últimos días y permitió remover parte del terreno para formar la vía. La imagen de la maquinaria trabajando en medio de la pendiente marcó para los pobladores el inicio de una nueva etapa para la comunidad.
“Era tan grande el gozo que esa noche nos acostamos tarde. Los vecinos nos quedamos viendo la calle después del primer día de trabajo, porque era algo que se hacía realidad después de mucho tiempo", comentó Baca.
Sin embargo, Baca pidió que, luego de abrir el camino, se cumpla el compromiso de enviar maquinaria para compactar el terreno y garantizar que los vehículos puedan circular.
“Estamos esperando, vicealcaldesa, que después de la apertura de la calle venga la maquinaria para compactar el terreno. Así podrán subir los vehículos y también el camión cisterna que nos abastece de agua", aseguró.
El acceso de los camiones cisterna es una de las principales razones por las que los vecinos consideran indispensable la obra. Antes de la apertura, los proveedores tenían dificultades para acercarse y las familias debían extender mangueras o transportar el agua.
La problemática también estaba relacionada con la movilidad diaria. En abril, los residentes señalaron que durante la época lluviosa el camino se convertía en una zona difícil de transitar y solicitaron una intervención de entre 400 y 500 metros.