Tras protestas: Envían maquinaria para reparar calles entre Jerusalén y Santa Clara

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) envió maquinaria para reparar una calle de tierra que conecta las colonias Jerusalén, Unidad y Fuerza y Santa Clara, entre otros sectores de la capital, luego de las protestas de transportistas que denunciaron las malas condiciones de la vía.

La intervención, a cargo de las áreas municipales de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana, busca mejorar las condiciones de circulación en el tramo donde los conductores reportan dificultades para transitar.

La protesta comenzó desde las primeras horas de la mañana, cuando conductores de buses tipo coaster, unidades conocidas como brujitos y mototaxis paralizaron sus labores y realizaron una toma a la altura de las colonias Arturo Quezada y San Francisco.

Los manifestantes aseguraron que esta era la tercera ocasión en que salían a protestar para solicitar el mejoramiento de las calles, sin que sus peticiones recibieran una respuesta concreta. Ante esta situación, decidieron presionar nuevamente para que las autoridades atendieran el problema.