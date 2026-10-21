Caos vehicular en sector norte de anillo periférico por protesta de transportistas

Una toma de transportistas provocó caos vehicular en el anillo periférico de Tegucigalpa, a la altura de la colonia Arturo Quezada, cuando manifestantes exigieron reparar 2.7 kilómetros de calle que conduce a las colonias Jerusalén, Australia, Santa Clara y Cuatro Aldeas, debido al deterioro de sus unidades y la falta de respuesta a sus solicitudes. Aquí las imágenes del caos en el tráfico.
La toma de transportistas a la altura de la colonia Arturo Quezada provocó congestionamiento durante las primeras horas de este miércoles, cuando numerosos hondureños se desplazaban hacia sus lugares de trabajo.
Los manifestantes solicitan que se intervengan aproximadamente 2.7 kilómetros de carretera, desde donde termina el pavimento de la colonia Jerusalén hasta Santa Clara, debido a las malas condiciones de la ví
Los conductores aseguran que los daños en la calle provocan un deterioro constante de sus vehículos y aumentan los gastos en reparaciones y compra de repuestos.
Alrededor de 52 unidades recorren la zona y protagonizaron este miércoles la toma en el anillo periférico.
Según los transportistas, esa cantidad de vehículos presta servicio en el sector y enfrenta dificultades para circular por la carretera que conecta con las colonias Jerusalén, Australia, Santa Clara y Cuatro Aldeas.
Los transportistas obstaculizaron el paso en el anillo periférico, a la altura de la colonia Arturo Quezada, como medida para exigir una solución al deterioro de la calle.
La protesta se desarrolló desde las 7:00 de la mañana y se extendió por al menos dos horas, afectando incluso el tráfico dentro de varias colonias aledañas.
Los transportistas aseguran que llevan meses esperando una respuesta, pues pese a haberse reunido con el alcalde de Tegucigalpa continúan sin recibir una solución.
Uno de los manifestantes afirmó que ya han realizado otras protestas por el mismo problema, pero hasta ahora no han obtenido una solución para la reparación de la carretera.
Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar y, debido a que los transportistas mantenían bloqueado uno de los carriles, comenzaron a habilitar el paso vehicular por otro carril para reducir el congestionamiento.
Los manifestantes amenazan con continuar con medidas de presión hasta ser escuchados por las autoridades.