Caos vehicular en sector norte de anillo periférico por protesta de transportistas

Una toma de transportistas provocó caos vehicular en el anillo periférico de Tegucigalpa, a la altura de la colonia Arturo Quezada, cuando manifestantes exigieron reparar 2.7 kilómetros de calle que conduce a las colonias Jerusalén, Australia, Santa Clara y Cuatro Aldeas, debido al deterioro de sus unidades y la falta de respuesta a sus solicitudes. Aquí las imágenes del caos en el tráfico.