Tegucigalpa, Honduras.- El precio de algunas verduras registró una disminución en la Feria del Agricultor y el Artesano, ubicada en las cercanías del Estadio Nacional José de la Paz Herrera, en Tegucigalpa, donde los consumidores pueden encontrar rebajas en productos de alta demanda para la alimentación familiar.

Andrés Silva, vocero de la feria, detalló que entre los alimentos que reportan una reducción se encuentra el brócoli, que pasó de 30 a 28 lempiras, una rebaja de dos lempiras respecto al precio anterior.

La cebolla amarilla también experimentó una disminución, al pasar de 23 a 20 lempiras, mientras que la pataste bajó de nueve a ocho lempiras. Estos ajustes representan un pequeño alivio para los compradores que acuden al mercado en busca de productos frescos.

Otro de los vegetales que presenta una variación importante es el repollo, su precio descendió de 60 a 50 lempiras, lo que representa una reducción de 10 lempiras.

En cambio otros productos mantienen sus costos o registran incrementos. Entre estos últimos figura el queso semiseco, que pasó de 80 a 82 lempiras, con un aumento de dos lempiras.