Tegucigalpa, Honduras.- El precio de algunas verduras registró una disminución en la Feria del Agricultor y el Artesano, ubicada en las cercanías del Estadio Nacional José de la Paz Herrera, en Tegucigalpa, donde los consumidores pueden encontrar rebajas en productos de alta demanda para la alimentación familiar.
Andrés Silva, vocero de la feria, detalló que entre los alimentos que reportan una reducción se encuentra el brócoli, que pasó de 30 a 28 lempiras, una rebaja de dos lempiras respecto al precio anterior.
La cebolla amarilla también experimentó una disminución, al pasar de 23 a 20 lempiras, mientras que la pataste bajó de nueve a ocho lempiras. Estos ajustes representan un pequeño alivio para los compradores que acuden al mercado en busca de productos frescos.
Otro de los vegetales que presenta una variación importante es el repollo, su precio descendió de 60 a 50 lempiras, lo que representa una reducción de 10 lempiras.
En cambio otros productos mantienen sus costos o registran incrementos. Entre estos últimos figura el queso semiseco, que pasó de 80 a 82 lempiras, con un aumento de dos lempiras.
En cuanto a los alimentos de consumo cotidiano, los frijoles mantienen su precio de 120 lempiras la medida, al igual que el cartón de huevos, que continúa comercializándose a ese mismo valor.
La carne roja se encuentra a 98 lempiras, mientras que la carne de cerdo se cotiza a 68 lempiras y la de pollo a 26.50 lempiras, de acuerdo con el reporte proporcionado por Silva.
Por su parte, la papa conserva su precio de 25 lempiras, sin experimentar cambios en esta actualización de los costos de los productos disponibles en la feria.
El comportamiento de los precios refleja un panorama mixto para los consumidores capitalinos: mientras algunas verduras ofrecen una oportunidad de ahorro, otros alimentos permanecen sin variaciones y algunos presentan pequeños incrementos.
La reducción más significativa entre los productos reportados corresponde al repollo, con 10 lempiras menos, seguido de la cebolla amarilla, que registra una rebaja de tres lempiras.
En el caso del brócoli, la disminución es de dos lempiras, mientras que la pataste presenta un ajuste de un lempira. Aunque son reducciones moderadas, representan diferencias en el presupuesto de quienes compran estos productos de manera habitual.
La Feria del Agricultor y el Artesano constituye uno de los espacios de abastecimiento para las familias de la capital, que encuentran en sus puestos una variedad de verduras, carnes, granos básicos y productos lácteos.