Aumentan los huevos y las verduras en la Feria del Agricultor y el Artesano

Tegucigalpa, Honduras.- El aumento de hasta nueve lempiras en el cartón de huevos y el encarecimiento de verduras como la papa, la lechuga y la cebolla es una variación de precios que se aplica desde esta semana en la Feria del Agricultor y el Artesano, ubicada cerca del Estadio Nacional, en Tegucigalpa. Los vendedores atribuyen el incremento de las verduras a las dificultades en la producción agrícola y a las pérdidas ocasionadas por el exceso de agua. En el caso de los huevos, los comerciantes señalan que sus proveedores justifican los ajustes por el alza en los costos de producción y transporte. “Hubo un incrementos en productos como la papa, la lechuga, la cebolla roja, el culantro, el chile y otros que han subido de precio en estos días”, informó Santos Hernández, vendedora de verduras en el sector de Lepaterique de la feria. La libra de papa, que la semana pasada se vendía a 20 lempiras, ahora cuesta 25 lempiras. La lechuga también registra un aumento, al pasar de 25 lempiras a un rango de entre 30 y 40 lempiras por unidad, dependiendo del tamaño y la disponibilidad. “La cebolla blanca, que costaba 20 lempiras, ahora está a 25 lempiras la libra. La cebolla roja anteriormente costaba 40 lempiras y hoy está entre 50 y 55 lempiras”, detalló Hernández al enumerar los productos que han encarecido en los últimos días. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

El pataste también refleja variaciones en su precio, pues pasó de costar entre 10 y 15 lempiras a venderse entre 20 y 25 lempiras. El repollo se cotiza entre 30 y 40 lempiras, aunque las unidades más grandes alcanzan los 45 lempiras; el cebollín mantiene su valor. “La primera causa es que no había producción por la falta de agua. Ahora, como usted sabe, los productos se anegan de agua y se pudren. Entonces, ha disminuido la cantidad de producto disponible y por eso han aumentado los precios”, explicó la comerciante sobre las dificultades que enfrenta el sector agrícola. A los incrementos en las verduras se suma el ajuste en los huevos, uno de los productos básicos de la alimentación hondureña. Kevin Godoy, vendedor ubicado en la entrada principal de la feria, confirmó que esta semana entraron en vigencia nuevos precios para las distintas presentaciones del cartón. “Para esta semana se registra un incremento de nueve lempiras en el cartón de huevos grandes. Antes costaba 115 lempiras y ahora cuesta 124 lempiras”, precisó Godoy. Los huevos medianos también subieron ocho lempiras, al pasar de 110 a 118 lempiras por cartón. En tanto, la presentación pequeña aumentó de 100 a 110 lempiras, lo que representa un ajuste de 10 lempiras para los consumidores que buscan opciones de menor costo.

“Siempre nos dicen que, como la gasolina sube de precio, ellos también tienen que aumentar los precios porque se incrementan los costos de producción, incluidos los alimentos que les dan a las gallinas y otros gastos”, manifestó Godoy. El comerciante agregó que en otras plazas el cartón de huevos se vende a precios que rondan entre 135 y 140 lempiras. Con esos valores como referencia, la feria ofrece precios inferiores, aunque los nuevos ajustes también representan un gasto adicional para las familias que compran este alimento.