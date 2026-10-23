Varios heridos tras colisión entre busito de Taulabé y pick-up en la CA-5

Comayagua, Honduras.- Un fuerte percance vial ocurrió la mañana de este viernes en la carretera CA-5 en el sector Carrizal de Taulabé, Comayagua, dejando un saldo inicial de al menos 10 personas heridas.
El accidente se dio cuando un bus rapidito de la ruta Taulabé-Siguatepeque de la empresa San Gaspar y un pick-up blanco colisionaron de frente, provocando que la unidad de transporte se saliera de la vía.
Además de los múltiples lesionados que fueron trasladados en ambulancias y vehículos particulares al centro asistencial más cercano, ambos vehículos resultaron con severos daños materiales.
Hasta el momento, se desconoce cómo ocurrieron los hechos y cuál de los conductores sería el responsable de la tragedia que por fortuna no registra víctims mortales, serán las autoridades de la Dirección de Vialidad y Transporte que investiguen el incidente y deduzcan las responsabilidades del caso.
La identidad de los lesionados así como la gravedad de sus heridas es desconocida.
En la escena quedaron varios fragmentos de los automotores regados por el pavimento, mientras las víctimas eran atendidas por socorristas previo a su traslados a un centro asistencial de la región.