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Varios heridos tras colisión entre busito de Taulabé y pick-up en la CA-5

Los lesiones requirieron atención hospitalaria por lo que fueron trasladados en ambulancias y vehículos particulares a un centro asistencial de Comayagua

  • Actualizado: 23 de octubre de 2026 a las 10:13
Varios heridos tras colisión entre busito de Taulabé y pick-up en la CA-5

La parte frontal del busito quedó completamente destrozada, evidenciando la magnitud de la colisión.

Foto cortesía redes sociales.

Comayagua, Honduras.- Un fuerte percance vial ocurrió la mañana de este viernes en la carretera CA-5 en el sector Carrizal de Taulabé, Comayagua, dejando un saldo inicial de al menos 10 personas heridas.

El accidente se dio cuando un bus rapidito de la ruta Taulabé-Siguatepeque de la empresa San Gaspar y un pick-up blanco colisionaron de frente, provocando que la unidad de transporte se saliera de la vía.

Además de los múltiples lesionados que fueron trasladados en ambulancias y vehículos particulares al centro asistencial más cercano, ambos vehículos resultaron con severos daños materiales.

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En la zona del accidente quedaron esparcidos varios elementos de la carrocería de ambos vehículos.

En la zona del accidente quedaron esparcidos varios elementos de la carrocería de ambos vehículos.

 (Foto cortesía redes sociales.)

Hasta el momento, se desconoce cómo ocurrieron los hechos y cuál de los conductores sería el responsable de la tragedia que por fortuna no registra víctims mortales, serán las autoridades de la Dirección de Vialidad y Transporte que investiguen el incidente y deduzcan las responsabilidades del caso.

La identidad de los lesionados así como la gravedad de sus heridas es desconocida.

En la escena quedaron varios fragmentos de los automotores regados por el pavimento, mientras las víctimas eran atendidas por socorristas previo a su traslados a un centro asistencial de la región.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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