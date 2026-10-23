Varios heridos tras colisión entre busito de Taulabé y pick-up en la CA-5

Comayagua, Honduras.- Un fuerte percance vial ocurrió la mañana de este viernes en la carretera CA-5 en el sector Carrizal de Taulabé, Comayagua, dejando un saldo inicial de al menos 10 personas heridas.

El accidente se dio cuando un bus rapidito de la ruta Taulabé-Siguatepeque de la empresa San Gaspar y un pick-up blanco colisionaron de frente, provocando que la unidad de transporte se saliera de la vía.

Además de los múltiples lesionados que fueron trasladados en ambulancias y vehículos particulares al centro asistencial más cercano, ambos vehículos resultaron con severos daños materiales.