Hallan muerta a estudiante de 15 años en Zacapa, Santa Bárbara

Santa Bárbara, Honduras.- Una estudiante de apenas 15 años fue encontrada muerta en el sector de El Chaparrón, en el municipio de Zacapa, en Santa Bárbara, la tarde del pasado jueves 22 de octubre. De acuerdo con el reporte preliminar, la quinceañera fue identificada como Bani Danely Muñoz Mejía, quien estudiaba en un centro educativo de la zona. El padrastro de la menor dijo ante medios locales que Danely salió en la mañana de la casa y que horas más tarde recibieron la trágica noticia de que yacía muerta en una solitaria calle.

El cuerpo quedó tendido en el suelo con rastros de haber sido estrangulada y golpes en otras partes del cuerpo, según el testimonio de pobladores. Los familiares de la menor también llegaron al lugar donde estaba el cadáver. Entre lágrimas recordaron a la menor como "una joven muy tranquila". Su abuela mencionó que siempre la aconsejaba para que se convirtiera en una mujer de bien. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Tras el reporte del hallazgo, agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar para acordonar la escena del crimen e iniciar las respectivas indagaciones, pues hasta ahora se desconoce el móvil y la identidad del homicida.