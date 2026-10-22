Estaba a unos pasos de entrar a su casa cuando lo mataron a tiros en la aldea de Lepaterique

Tegucigalpa, Honduras.- En el momento que regresaba a su casa, en el caserío Ulasala, en Lepaterique, un joven perdió la vida de forma violenta la noche del martes, 20 de octubre. Marvin Alexi Servellón Martínez había hecho el viaje de unos 30 kilómetros desde su casa en Ulasala hasta el casco urbano de Lepaterique, con el fin de ir a la oficina del Registro Nacional de las Personas (RNP) a retirar la tarjeta de identidad que meses atrás solicitó. Antes de que iniciara la larga travesía de regreso a su casa, habló por teléfono con un miembro de su familia, a quien le comentó que el Documento Nacional de Identidad (DNI) que había tramitado todavía no había llegado al RNP, y que ya iba de regreso. Marvin Alexi salió del centro de Lepaterique en horas de la tarde, pero debido a lo alejado de la zona, desprovista de carretera, su llegada a su hogar sería hasta en horas de la noche.

Escopetazos

Dos potentes disparos irrumpieron la tranquilidad de la comunidad, la noche del martes; eran aproximadamente las 7:30 de la noche, cuando se escuchó por todo el caserío la fuerte detonación de un arma de fuego. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Los vecinos de las casas más cercanas se alarmaron, y en medio de la oscuridad de la noche, sin poder ver con claridad, salieron a sus patios, sin percatarse de qué había sucedido. Como si presintiera algo malo, doña Santos Martínez tomó valor, y caminó unos minutos por una vereda que conduce hacia casa, para ver qué era lo que pasaba; sabiendo también que su hijo venía en camino. Lo que observó fue desgarrador. Ensangrentado, tirado en el camino, estaba su hijo Marvin Alexi, quien presentaba heridas de arma de fuego, de dos calibres distintos.

El muchacho de 21 años de edad expiró casi al instante, tras recibir el violento ataque, al parecer protagonizado no solo por una persona, sino por varios hombres. El cuerpo permaneció en el lugar durante más de 24 horas, hasta que elementos de la Policía Nacional (PN) llegaron a la escena del crimen, a eso de las 6:00 de la tarde de ayer miércoles, para poder realizar el levantamiento de ley y traerlo a la morgue del Ministerio Público (MP).

Amenazas de muerte

Doña Santos Martínez contó a EL HERALDO que varios hombres de una misma familia, residente en el caserío, habían amenazado de muerte a su hijo. "Uno de ellos dijo: 'De hoy (martes) o mañana (miércoles) no pasas'", relató doña Santos, aduciendo que quienes lo habían amenazado le cegarían la vida de cualquier manera, cualquiera de esos días.