Paralizada desde hace 67 días la pavimentación de carretera a Lepaterique

Tegucigalpa, Honduras.- La pavimentación de la carretera que conduce a Lepaterique, Francisco Morazán, permanece paralizada desde hace 67 días, luego de que la maquinaria y los trabajadores de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) dejaran de laborar en el proyecto, que apenas registra dos kilómetros de avance desde el inicio de los trabajos de campo. El proyecto vial tiene retrasos a pese al compromiso del gobierno de construir una carretera de concreto hidráulico para mejorar la conexión entre Lepaterique y la capital hondureña. La promesa de pavimentación se anunció desde el 10 de abril de 2024, cuando los pobladores realizaron una toma de carretera para exigir una ruta vial digna.

En aquel momento, la inversión anunciada rondaba los 35 millones de dólares; sin embargo, los compromisos iniciales no se tradujeron en el comienzo oportuno de las obras y los habitantes continuaron a la espera de una respuesta concreta para mejorar las condiciones de la carretera. La contratación formal llegó posteriormente y el 15 de marzo de 2025 se suscribió el contrato SIT-CO-109-2025 para pavimentar aproximadamente cinco kilómetros del tramo de Lepaterique hacia aldea Mateo, por un monto inicial de 65,511,945.11 lempiras. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse