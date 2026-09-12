Pavimentación de Lepaterique vuelve a paralizarse y suma más de un mes sin avances

Tegucigalpa, Honduras.- La pavimentación de la carretera que conecta a Lepaterique con el Distrito Central volvió a quedar paralizada y suma más de un mes sin avances, una situación que genera preocupación entre los habitantes de este municipio de Francisco Morazán.

Esta es la tercera ocasión en que el proyecto queda detenido desde que comenzaron los trabajos, a pesar de las promesas de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) de garantizar la continuidad de una obra esperada durante décadas por los pobladores.

Los habitantes de Lepaterique siguen esperando que la vía sea concluida y puedan contar con una carretera en mejores condiciones para movilizarse hacia Tegucigalpa y otros sectores del departamento.

El proyecto de pavimentación contempla siete kilómetros entre Lepaterique y Mateo y fue planteado con concreto hidráulico. La SIT presentó la obra como un proyecto destinado a mejorar la conectividad de una zona productora y facilitar el traslado de sus habitantes.