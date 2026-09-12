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Pavimentación de Lepaterique vuelve a paralizarse y suma más de un mes sin avances

Más de un mes lleva detenida la pavimentación de Lepaterique, un proyecto que la SIT ha prometido concluir, pero vuelve a paralizarse

  • Actualizado: 12 de septiembre de 2026 a las 14:16
Pavimentación de Lepaterique vuelve a paralizarse y suma más de un mes sin avances

Después de nuevas promesas de la SIT, la pavimentación de Lepaterique vuelve a detenerse y acumula más de un mes sin trabajos.

 Foto: Marbin López/EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La pavimentación de la carretera que conecta a Lepaterique con el Distrito Central volvió a quedar paralizada y suma más de un mes sin avances, una situación que genera preocupación entre los habitantes de este municipio de Francisco Morazán.

Esta es la tercera ocasión en que el proyecto queda detenido desde que comenzaron los trabajos, a pesar de las promesas de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) de garantizar la continuidad de una obra esperada durante décadas por los pobladores.

Los habitantes de Lepaterique siguen esperando que la vía sea concluida y puedan contar con una carretera en mejores condiciones para movilizarse hacia Tegucigalpa y otros sectores del departamento.

El proyecto de pavimentación contempla siete kilómetros entre Lepaterique y Mateo y fue planteado con concreto hidráulico. La SIT presentó la obra como un proyecto destinado a mejorar la conectividad de una zona productora y facilitar el traslado de sus habitantes.

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En mayo de este año, la empresa constructora informó que los trabajos habían alcanzado un 35% de avance, con una inversión de 81 millones de lempiras y una proyección de concluir la obra en un período de seis meses.

Sin embargo, el ritmo de ejecución no se mantuvo y nuevamente la maquinaria dejó de trabajar en el proyecto, prolongando la incertidumbre de los pobladores que han esperado por años la mejora de esta importante conexión vial.

Más de un mes lleva detenida la pavimentación de Lepaterique, un proyecto que la SIT ha prometido concluir.

Más de un mes lleva detenida la pavimentación de Lepaterique, un proyecto que la SIT ha prometido concluir.

 (Foto: Marbin López/EL HERALDO)

Cuando la SIT anunció el inicio de los trabajos, destacó que la pavimentación representaba el cumplimiento de una demanda que los habitantes habían mantenido durante décadas. La propia secretaría promocionó la obra como el inicio de un cambio esperado por la población.

Pavimentación de Lepaterique cumple casi un mes detenida y preocupa a habitantes

El llamado de los pobladores es a que la SIT defina una fecha concreta para reactivar los trabajos, explique las razones de la nueva suspensión y garantice los recursos necesarios para evitar otra interrupción.

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Marbin López
Marbin López
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Periodista de la sección Metro desde 2023. Contador de historias, formado en reportajes de periodismo cultural. Creador de pódcast de poesía, apasionado por la literatura e historia de Honduras.

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