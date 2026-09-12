Pavimentación de Lepaterique vuelve a paralizarse y suma más de un mes sin avances

Tegucigalpa, Honduras.- La pavimentación de la carretera que conecta a Lepaterique con el Distrito Central volvió a quedar paralizada y suma más de un mes sin avances, una situación que genera preocupación entre los habitantes de este municipio de Francisco Morazán.
Esta es la tercera ocasión en que el proyecto queda detenido desde que comenzaron los trabajos, a pesar de las promesas de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) de garantizar la continuidad de una obra esperada durante décadas por los pobladores.
Los habitantes de Lepaterique siguen esperando que la vía sea concluida y puedan contar con una carretera en mejores condiciones para movilizarse hacia Tegucigalpa y otros sectores del departamento.
El proyecto de pavimentación contempla siete kilómetros entre Lepaterique y Mateo y fue planteado con concreto hidráulico. La SIT presentó la obra como un proyecto destinado a mejorar la conectividad de una zona productora y facilitar el traslado de sus habitantes.
En mayo de este año, la empresa constructora informó que los trabajos habían alcanzado un 35% de avance, con una inversión de 81 millones de lempiras y una proyección de concluir la obra en un período de seis meses.
Sin embargo, el ritmo de ejecución no se mantuvo y nuevamente la maquinaria dejó de trabajar en el proyecto, prolongando la incertidumbre de los pobladores que han esperado por años la mejora de esta importante conexión vial.
Cuando la SIT anunció el inicio de los trabajos, destacó que la pavimentación representaba el cumplimiento de una demanda que los habitantes habían mantenido durante décadas. La propia secretaría promocionó la obra como el inicio de un cambio esperado por la población.
El llamado de los pobladores es a que la SIT defina una fecha concreta para reactivar los trabajos, explique las razones de la nueva suspensión y garantice los recursos necesarios para evitar otra interrupción.