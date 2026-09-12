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"Quiero representar al país de la mejor manera": Luisa Pineda, Miss Honduras Universo 2026

La nueva soberana animó a sus seguidores a nunca rendirse y a luchar por sus sueños tras conquistar la corona

  • Actualizado: 12 de septiembre de 2026 a las 15:09
Quiero representar al país de la mejor manera: Luisa Pineda, Miss Honduras Universo 2026

Tras quedar como finalista en 2025, Luisa Pineda regresó por la revancha y ahora se prepara para Miss Universo 2026.

 Fotos: Yoseph Amaya | EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.-Minutos después de ser coronada como la nueva Miss Honduras Universo, Luisa Pineda concedió una breve entrevista a Grupo OPSA, en la que habló sobre lo que representa este triunfo y los retos que vienen de cara a su participación en Miss Universo 2026.

La representante de San Francisco de Yojoa se mostró visiblemente emocionada y agradeció el respaldo del público que siguió el certamen. Dijo sentirse honrada por el apoyo recibido tanto de quienes estuvieron presentes como de las personas que siguieron la transmisión.

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Pineda también reflexionó sobre el peso que conlleva el título obtenido. Señaló que, más allá de la alegría del momento, siente una gran responsabilidad al llevar el nombre de Honduras y la oportunidad de mostrar al mundo, a través de este espacio, una imagen distinta del país y de su gente.

"Nunca hay que rendirse"

La nueva reina no llegaba por primera vez a un proceso de esta magnitud. En la edición 2025 del certamen ya había competido, en ese entonces representando a San Pedro Sula, y logró ubicarse como primera finalista, quedando muy cerca de la corona.

Lejos de darse por vencida, decidió intentarlo de nuevo un año después, esta vez bajo la banda de San Francisco de Yojoa, y esa perseverancia terminó dándole la victoria en la edición 2026 del Miss Honduras Universo.

Con esa experiencia como referencia, Pineda envió un mensaje de aliento a quienes la siguen: "Nunca hay que rendirse, siempre persigan sus sueños, traten de mejorar siempre", aconsejó la joven de 26 años, recordando que siempre existe una nueva oportunidad para volver a intentarlo y confiar en uno mismo

Rumbo a Puerto Rico

Sobre lo que viene ahora, la soberana de belleza aseguró que "lo primordial y lo que yo quiero hacer es prepararme para representar a Honduras de la mejor manera posible", concluyó, dejando el resto del camino en manos de lo que pueda surgir más adelante.

Luisa Pineda representará al país en la 75ª edición de Miss Universo, que se llevará a cabo el martes 24 de noviembre en el Coliseo José Miguel Agrelot, en San Juan, Puerto Rico.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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