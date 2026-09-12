"Quiero representar al país de la mejor manera": Luisa Pineda, Miss Honduras Universo 2026

Tegucigalpa, Honduras.-Minutos después de ser coronada como la nueva Miss Honduras Universo, Luisa Pineda concedió una breve entrevista a Grupo OPSA, en la que habló sobre lo que representa este triunfo y los retos que vienen de cara a su participación en Miss Universo 2026. La representante de San Francisco de Yojoa se mostró visiblemente emocionada y agradeció el respaldo del público que siguió el certamen. Dijo sentirse honrada por el apoyo recibido tanto de quienes estuvieron presentes como de las personas que siguieron la transmisión.



Pineda también reflexionó sobre el peso que conlleva el título obtenido. Señaló que, más allá de la alegría del momento, siente una gran responsabilidad al llevar el nombre de Honduras y la oportunidad de mostrar al mundo, a través de este espacio, una imagen distinta del país y de su gente.



"Nunca hay que rendirse"

La nueva reina no llegaba por primera vez a un proceso de esta magnitud. En la edición 2025 del certamen ya había competido, en ese entonces representando a San Pedro Sula, y logró ubicarse como primera finalista, quedando muy cerca de la corona. Lejos de darse por vencida, decidió intentarlo de nuevo un año después, esta vez bajo la banda de San Francisco de Yojoa, y esa perseverancia terminó dándole la victoria en la edición 2026 del Miss Honduras Universo. Con esa experiencia como referencia, Pineda envió un mensaje de aliento a quienes la siguen: "Nunca hay que rendirse, siempre persigan sus sueños, traten de mejorar siempre", aconsejó la joven de 26 años, recordando que siempre existe una nueva oportunidad para volver a intentarlo y confiar en uno mismo

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