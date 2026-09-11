¿Quién portó el mejor vestido de noche en Miss Honduras Universo 2026?

Lejos de las prisas y los nervios propios de una final, las 18 aspirantes desfilaron con propuestas que combinaron alta costura, pedrería, capas dramáticas y siluetas de sirena, dejando en claro que la competencia por la corona también se libra en el terreno de la moda. Estos fueron algunos de los looks que más dieron de qué hablar.
1.Anais Vargas (Miss Valle). Apostó por una base en tonos tierra recubierta de pedrería simétrica, con una abertura frontal pronunciada y una capa amplia en vino tinto que se movía con soltura sobre la pasarela, aportando un aire dramático sin perder elegancia.
2. Luisa Pineda (Miss San Francisco de Yojoa). Su propuesta destacó por un corset transparente bordado con cristales plateados, combinado con una falda marfil y mangas caídas estilo off-the-shoulder: una mezcla equilibrada entre lo romántico y lo sofisticado.
3. Stephie Morel (Miss Cortés) Un vestido de gran volumen, con cauda y un corset estructurado en tonos pastel y plata, reforzado con aplicaciones metálicas en los hombros que le dieron un porte casi de realeza.
4. Yariela García (Miss Comayagua) Se decantó por el rojo en un ajustado corte sirena, con transparencias estratégicas en el escote y una cauda vaporosa a juego, un diseño que jugó con el movimiento y proyectó fuerza escénica.
5. Kat Sarmiento (Miss Copán) Uno de los diseños más comentados de la noche. Una silueta de sirena en tono nude, totalmente cubierta de pedrería y cristales, a la que se sumó una capa posterior de plumas en rojo intenso: un contraste de color que le dio un golpe de efecto muy teatral al caminar.
Sherley Tejada (El Paraíso) Jugó con el contraste: un vestido sirena dorado totalmente bordado, cubierto por una capa translúcida en azul claro, casi aguamarina.
Kenia Mondragón (Miss Francisco Morazán) Un diseño en tonos durazno y champaña, con un corpiño trabajado en pedrería y una falda amplia con cauda que le dio volumen y movimiento.