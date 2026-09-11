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Kennia Mondragón deslumbró con sus trajes de gala y de baño en Miss Honduras Universo 2026

Kennia Mondragón en Miss Honduras Universo 2026, primero cautivó en la pasarela con un traje de baño de dos piezas y posteriormente destacó con un sofisticado vestido de gala

  • Actualizado: 11 de septiembre de 2026 a las 22:42
Kennia Mondragón deslumbró con sus trajes de gala y de baño en Miss Honduras Universo 2026
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La hermosa presentadora de televisión que representa a Francisco Morazán en Miss Honduras Universo 2026 deslumbró durante sus primeras presentaciones en el certamen, donde lució su elegancia y seguridad sobre la pasarela.

 Foto: Joseph Amaya/ EL HERALDO
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Kennia Mondragón fue una de las candidatas que acaparó las miradas durante la pasarela en traje de baño, etapa en la que demostró su desenvolvimiento frente al jurado calificador.

 Foto: Joseph Amaya/ EL HERALDO
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La representante de Francisco Morazán lució un traje de baño de dos piezas y recorrió la pasarela con seguridad, proyectando confianza durante su presentación.

 Foto: Joseph Amaya/ EL HERALDO
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Con una actitud segura y sonriente, Kennia avanzó por el escenario mientras el público seguía atentamente cada uno de sus pasos en la competencia.

 Foto: Joseph Amaya/ EL HERALDO
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La representante de Francisco Morazán mostró su seguridad sobre la pasarela durante la competencia en traje de baño.

 Foto: Joseph Amaya/ EL HERALDO
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Kennia Mondragón lució un delicado y sofisticado vestido de gala durante su presentación en Miss Honduras Universo 2026.

 Foto: Joseph Amaya/ EL HERALDO
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Con un vestido pegado al cuerpo resaltó su silueta y una capa en tono salmón, Kennia Mondragón deslumbró sobre la pasarela.

 Foto: Joseph Amaya/ EL HERALDO
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La representante de Francisco Morazán cautivó con un elegante vestido de gala en tono claro, acompañado de una delicada capa.

 Foto: Joseph Amaya/ EL HERALDO
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Segura y elegante, Kennia Mondragón mostró su porte durante la presentación en traje de gala ante el jurado de Miss Honduras Universo 2026.

 Foto: Joseph Amaya/ EL HERALDO
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El vestido entallado y la capa en color salmón claro fueron parte del sofisticado look con el que Kennia Mondragón conquistó el escenario.

 Foto: Joseph Amaya/ EL HERALDO
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