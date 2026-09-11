Kennia Mondragón deslumbró con sus trajes de gala y de baño en Miss Honduras Universo 2026

La hermosa presentadora de televisión que representa a Francisco Morazán en Miss Honduras Universo 2026 deslumbró durante sus primeras presentaciones en el certamen, donde lució su elegancia y seguridad sobre la pasarela.
Kennia Mondragón fue una de las candidatas que acaparó las miradas durante la pasarela en traje de baño, etapa en la que demostró su desenvolvimiento frente al jurado calificador.
La representante de Francisco Morazán lució un traje de baño de dos piezas y recorrió la pasarela con seguridad, proyectando confianza durante su presentación.
Con una actitud segura y sonriente, Kennia avanzó por el escenario mientras el público seguía atentamente cada uno de sus pasos en la competencia.
La representante de Francisco Morazán mostró su seguridad sobre la pasarela durante la competencia en traje de baño.
Kennia Mondragón lució un delicado y sofisticado vestido de gala durante su presentación en Miss Honduras Universo 2026.
Con un vestido pegado al cuerpo resaltó su silueta y una capa en tono salmón, Kennia Mondragón deslumbró sobre la pasarela.
La representante de Francisco Morazán cautivó con un elegante vestido de gala en tono claro, acompañado de una delicada capa.
Segura y elegante, Kennia Mondragón mostró su porte durante la presentación en traje de gala ante el jurado de Miss Honduras Universo 2026.
El vestido entallado y la capa en color salmón claro fueron parte del sofisticado look con el que Kennia Mondragón conquistó el escenario.