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Radiantes y seguras: así fue la pasarela en traje de baño

En nude y negro, con dos piezas o una, las 19 candidatas hicieron su pasarela en traje de baño, el jurado observa y decide, y así van sumando puntos las beldades que aspiran a representar a Honduras en el Miss Universo en Puerto Rico

  • Actualizado: 11 de septiembre de 2026 a las 22:15
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La carrera del Miss Honduras Universo se acerca a su fin, el desfile en traje de baño ya tuvo lugar, y las candidatas demostraron su seguridad, desenvolvimiento y carisma en una de las pasarelas más retadoras.

 Fotos: Yoseph Amaya | EL HERALDO
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El jurado tomó nota de la presencia de las candidatas, pero en redes sociales hay un jurado paralelo que le apuesta a sus favoritas.

 Fotos: Yoseph Amaya | EL HERALDO
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Tras esta pasarela sigue el desfile en traje de noche, y con ello la brecha se acorta para conocer quiénes son las favoritas del jurado.

 Fotos: Yoseph Amaya | EL HERALDO
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Las candidatas lucieron trajes en negro y nude para lucir sus figuras contorneadas, en diseños de dos piezas o de una.

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