Radiantes y seguras: así fue la pasarela en traje de baño

La carrera del Miss Honduras Universo se acerca a su fin, el desfile en traje de baño ya tuvo lugar, y las candidatas demostraron su seguridad, desenvolvimiento y carisma en una de las pasarelas más retadoras.
El jurado tomó nota de la presencia de las candidatas, pero en redes sociales hay un jurado paralelo que le apuesta a sus favoritas.
Tras esta pasarela sigue el desfile en traje de noche, y con ello la brecha se acorta para conocer quiénes son las favoritas del jurado.
Las candidatas lucieron trajes en negro y nude para lucir sus figuras contorneadas, en diseños de dos piezas o de una.